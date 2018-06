Gestione dei rifiuti e partenariato pubblico-privato | convegno a Cefalù venerdì 29 giugno

“I suoli delle Valli del Noce” - pubblicazione FEM per la Gestione sostenibile dei frutteti : Oltre 1.300 trivellate, 227 profili pedologici studiati, 700 campioni di suolo raccolti e analizzati, oltre 2.300 campioni di foglie e più di 800 frutti esaminati. Sono i numeri dello studio contenuto nel volume “I suoli delle Valli del Noce” edito dalla Fondazione Edmund Mach e curato da Duilio Porro, Giacomo Sartori e Maria Venturelli, che raccoglie i risultati di un progetto realizzato con il supporto di Melinda e delle Casse rurali della Val ...

Cosa propone l'Italia all'Ue sulla Gestione dei migranti : Superare Dublino, rafforzare le frontiere esterne e gli accordi tra Ue e paesi terzi, creare centri di protezione internazionale nei paesi di transito. Ma soprattutto superare il criterio del Paese di primo arrivo affermando il principio che "chi sbarca in Italia, sbarca in Europa". Questa la proposta che l'Italia ha sottoposto ai 15 paesi europei riuniti a Bruxelles per la riunione informale sui migranti. "L'Europa ...

Roma - approvato regolamento per la Gestione dei beni confiscati alle mafie : Roma ha finalmente il suo regolamento per la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Dove si parla di “giustizia sociale”, “accoglienza integrata” (migranti e diritti all’abitare) ed esclude, se non in via residuale, l’intervento dei privati. Un testo che ha recepito in extremis, attraverso un maxi-emendamento firmato dalla stessa presidente della Commissione capitolina Patrimonio e Politiche Abitative, Viviana Vivarelli – ...

Marine Layer risparmia tempo e migliora la Gestione dei dati con Centric SMB : Red Herring ha incluso Centric tra le prime 100 società al mondo nel 2013, 2015 e 2016. Centric è un marchio registrato di Centric Software. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotto sono marchi dei ...

Gmail per Android si aggiorna con una piccola novità e si prepara ad una migliore Gestione dei messaggi : Il team di Gmail ha rilasciato un nuovo aggiornamento dell'applicazione dedicata ai dispositivi Android. Scopriamo insieme quali sono le novità introdotte L'articolo Gmail per Android si aggiorna con una piccola novità e si prepara ad una migliore gestione dei messaggi proviene da TuttoAndroid.

Gestione dei libri "pro gender" - il Comune di Todi sposta la bibliotecaria : Il circolo Omphalos Lgbti: "Atto gravissimo". Il sindaco: "Nessuna censura, solo normale avvicendamento del personale"

L’incontro Conte-Macron si farà : “Gestione unitaria dell’arrivo dei migranti” : Una telefonata nella notte tra il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte pare aver riportato il sereno nei rapporti tra Francia e Italia, che domani si vedranno per un pranzo. Notizia confermata dall’Eliseo. Nel menù, ovviamente, la gestione del flusso di migranti dal Nord Africa. In una nota Palazzo Chigi...

Domani pranzo Conte-Macron : “Gestione unitaria dell’arrivo dei migranti” : Una telefonata nella notte tra il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte pare aver riportato il sereno nei rapporti tra Francia e Italia, che Domani si vedranno per un pranzo. Notizia confermata dall’Eliseo. Nel menù, ovviamente, la gestione del flusso di migranti dal Nord Africa. In una nota Palazzo Chigi...

Conte in Senato - il tema dei migranti : «Pronti ad accordi bilaterali sulla Gestione dei flussi» - Sulla giustizia - Sull'economia : Integrazione per chi è regolare. Procedure certe e veloci per i respingimenti dei clandestini e stop allo sfruttamento e al business dell'immigrazione. E revisione del Regolamento di Dublino. Ha ...

A Pozzallo nuovo appalto per la Gestione dei rifiuti : Gli obiettivi dell'amministrazione sono: tariffazione puntuale, migliorare la situazione igienico sanitaria e far pagare di meno i cittadini

Gestione dell’asma pediatrico : il punto di vista del bambino - dei genitori e di medici e infermieri : L’asma pediatrico, che è gestito prevalentemente dai professionisti sanitari e dai genitori dei bambini, può non essere controllato in modo ottimale con le cure somministrate. Sulla base di questa premessa, uno studio ha valutato l’opinione di bambini di 6-8 anni, di genitori, di medici e di infermieri riguardo alla Gestione clinica dell’asma. Lo studio si è basato su interviste che hanno coinvolto 13 professionisti sanitari (medici di medicina ...

Panicale - project financing per manutenzione e Gestione dei cimiteri comunali. : UMWEB, Panicale. Il Consiglio comunale di Panicale ha approvato il 21 Maggio la modifica del piano delle opere pubbliche che, assieme all'approvazione in giunta del progetto preliminare, fa partire l'...

Alitalia - il cambio di rotta non interrompe la picchiata dei conti. E la Gestione commissariale rischia di costare cifre folli : Alitalia starà pure cambiando rotta, come recita la nuova campagna pubblicitaria della compagnia, ma continua a perdere soldi. L’ex compagnia di bandiera ha chiuso il primo trimestre 2018 con un rosso di 117 milioni. La perdita è dimezzata rispetto allo stesso periodo di un anno fa (-228 milioni), i ricavi sono in crescita (+4%) e in cassa ci sono ancora in cassa 759 dei 900 milioni del prestito ponte erogato dallo Stato. Ma il ...

Easy Duplicate Finder : strumento di Gestione dei duplicati : Durante il backup di dati da più macchine può capitare di accumulare nel proprio archivio un buon numero di file duplicati, rendendo necessario l’intervento di Easy Duplicate Finder! Ricerca e gestione Easy Duplicate Finder è un software di analisi dei file, programmato per mettere in evidenza tutti i duplicati e attuare una serie di operazione di gestione dei suddetti elementi. La schermata principale è dotata di tutti gli elementi necessari ...