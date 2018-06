Geoff Mulgan | “Il futuro passa dalla creazione di un’intelligenza collettiva”

wired

(Di martedì 26 giugno 2018)(foto: Jeremy Sutton-Hibbert/Getty Images) C’è chi immagina undove uomini e macchine saranno in competizione per la supremazia e chi, come, crede invece che l’unica via sia una sinergia virtuosa, che esalti cervello umano e tecnologia. La connessione tra persone e macchine permetterà inoltre l’avanzamento dell’intelligenza collettiva, l’ambito su cui si concentra l’attenzione dello studioso, direttore esecutivo di Nesta, la più importante organizzazione britannica per la social innovation. Un cambiamento sistematico, quello della big mind, che investirà i luoghi dove si produce il sapere, il governo dei popoli e dei territori e naturalmente anche i rapporti di potere economico tra vecchie e nuove élite. La visione diè racchiusa nel nuovo saggio Big Mind. L’intelligenza collettiva che può cambiare il ...