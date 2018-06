Generali aumenta quota in partnership assicurativa indiana Future Generali : Il Gruppo Generali ha siglato un accordo con Future Group per aumenta re la sua quota dal 25,5% al 49% nella partnership assicurativa indiana , a conferma dell'impegno ad accrescere la sua presenza nel ...

AMICI 2018 SERALE NON VA IN ONDA/ Foto - prove Generali prima della semifianle : aumenta l'ansia : AMICI 2018 SERALE, ed. 17: borsa di studio per Einar Ortiz come l'allievo che ha fatto più miglioramenti. Biondo parla della storia d'amore con Emma Muscat.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 16:39:00 GMT)