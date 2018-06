Confermati 3 Samsung Galaxy S10 - differenze display e fotocamera : a cosa servirà il sensore 3D : In arrivo ad inizio 2019 ben tre Samsung Galaxy S10. Il rumor già anticipato un paio di giorni fa sembra trovare conferma nuovamente in queste ore. Il produtttore asiatico sarebbe pronto a presentare un tris di varianti del top di gamma, partendo da un modello (diciamo così) entry level fino ad arrivare al vero device premium dell'anno prossimo. Quali saranno le principali differenze per l'hardware? Con un Samsung Galaxy S10 di appena 5 ...

Samsung Galaxy S10 : schermi più grandi per tutti e un nuovo modello da 5 pollici? : Secondo nuove indiscrezioni provenienti dalla Corea del Sud, Samsung potrebbe lanciare tre modelli della gamma S10 quest'anno, incrementando le dimensioni dello schermo dei modelli "classici".

Galaxy S10 - sarà tutto display : Prime indiscrezioni sul modello di punta di Samsung per il 2019. E circolano anche immagini che potrebbero riferirsi al prototipo

Niente a che vedere con l’ultimo prototipo il Samsung Galaxy S10 : costruito su S9 Plus : Ricordate il prototipo di Samsung Galaxy S10 che vi avevamo sottoposto qualche giorno fa? L'informatore Ice universe, lo stesso da cui l'indiscrezione aveva preso piede, ci ha tenuto a tornare sui propri passi, specificando che, l'immagine (che potete osservare nell'anteprima di questo articolo) è stata ottenuta attraverso una rilavorazione grafica, a partire dal Galaxy S9 Plus, e che quindi non c'è ancora modo di risalire a come realmente sarà ...

Samsung Galaxy S10 nel segno del tre : tre fotocamere e tre varianti? : Samsung Galaxy S10 potrebbe arrivare con tre fotocamere posteriori e in ben tre versioni, di cui una dotata di schermo flat come ai "vecchi" tempi: ecco le ultime indiscrezioni sul Galaxy S del decennale.

Tre modelli di Samsung Galaxy S10 - uno con tripla fotocamera : le ultime : Ritorna prepotentemente in scena il Samsung Galaxy S10, con ripresa del discorso da parte di Ice universe, apparso, soprattutto nell'ultimo periodo, ben informato sui fatti (non che prima fosse inaffidabile, tutt'altro, ma adesso la quantità di rumors prodotti si sta molto intensificando). La notizia che stiamo per darvi è di quelle grosse, che potrebbe farvi balzare dalla sedia: secondo quanto riportato da 'Etnews', potrebbero essere tre i ...

Samsung Galaxy S10 esagera in questo concept : tripla fotocamera e sensore integrato nel display : Samsung Galaxy S10 dovrebbe arrivare ancora una volta in due versioni (normale e Plus) e potrebbe utilizzare uno sblocco tramite riconoscimento facciale 3D. Scopriamo inoltre un interessante video concept che mostra una tripla fotocamera e un sensore di impronte integrato nel display.

Del tutto borderless il Samsung Galaxy S10? Ecco un nuovo brevetto : Il Samsung Galaxy S10 ha un nome in codice che la dice lunga circa le intenzioni del produttore: 'Beyond', che possiamo tradurre con le espressioni 'andare oltre, scavalcare il già noto'. Quanto stiamo per dirvi sostiene il prototipo di cui vi abbiamo parlato l'altro giorno in riferimento ad un ipotetico smartphone senza cornici, qualcosa che sposa la direzione che sta cercando di seguire il colosso asiatico, di tutta risposta all'ultimo ...

Samsung Galaxy S10 potrebbe avvicinarsi a questo concept : Samsung Galaxy S10 potrebbe avvicinarsi al design di questo concept? Secondo le indiscrezioni riguardanti cornici sottili, capsula auricolare e sensore di impronte integrati nel display, il vero smartphone potrebbe anche risultare simile. Ci sperate?

Strepitoso il primo prototipo del Samsung Galaxy S10 (foto) e pure senza notch : Come sarà il futuro Samsung Galaxy S10? Il primo prototipo in foto dell'ammiraglia 2019 che giungerà in occasione del decimo anniversario della serie Galaxy è servito in queste ore, grazie all'informatore @UniverseIce e anche se non possiamo dare per certo che quanto riportato corrisponda in tutto al device successore del Samsung Galaxy S9, ecco che molti degli aspetti trapelati sono verosimili e di certo possono essere considerati come ...

Galaxy S10 con Sound display : per Samsung niente notch : Con il Galaxy S10 potrebbe arrivare un’altra rivoluzione nel mondo degli smartphone grazie al “Sound display”. Dopo l’infinity display e i display pieghevoli attesi anch’essi il prossimo anno, arriva il display che emette suoni attraverso le ossa del cranio. La vera rivoluzione arriverà con il Galaxy S10 A Samsung le cornici degli smartphone non sono mai piaciute tanto, lo dimostrano i vari tentativi di eliminarli a ...

Sarà full-display il Samsung Galaxy S10 - ma senza notch : tecnologia in video : Potrebbe non avere affatto il notch il Samsung Galaxy S10, eventualmente pronto a montare uno schermo ad emissione sonora, di cui potrete farvi un'idea nel video caricato in basso. La tacca nera, che molti non sono riusciti a digerire, si è resa fin qui necessaria ad alcuni produttori per ospitare gli immancabili sensori frontali, come la capsula auricolare, la fotocamera anteriore ed il sensore di prossimità. Il display ad emissione sonora ...

Il Samsung Galaxy S10 potrebbe avere uno schermo che emette suoni : Stando ad un report, Samsung e LG già dal prossimo anno sarebbero pronte a commercializzare smartphone top di gamma con display OLED ad emissione sonora

Batteria e prestazioni inimmaginabili col Samsung Galaxy S10 : le ultime al 12 giugno : Che il Samsung Galaxy S10 sarebbe stato spinto da un processore superiore all'attuale Exynos 9810, il chipset che alimenta gli attuali Galaxy S9, è cosa assai prevedibile: la realtà dei fatti, però, potrebbe superare le aspettative generali, anche degli utenti più fantasiosi. Partendo dal presupposto che il processore del futuro top di gamma sudcoreano possa chiamarsi Exynos 9820, il noto leaker Ice universe, su Twitter, ha affermato che il suo ...