Furti nelle auto dei bagnanti | arrestate tre persone tra loro anche un minore

(Di martedì 26 giugno 2018) Chieti - Tre, fra le quali un, sono stateieri per furto dai carabinieri di Ortona dopo aver fatto razzia di oggetti a bordo di alcunein sosta ai Ripari di Giobbe, meta di numerosi. I tre, Marco Guarnieri, 19 anni, residente a Roma, Aquilino Spinelli (29), di Collecorvino, e C.N. (17), di Roma, erano a bordo di un'Alfa 147 sulla quale sono stati trovati attrezzature per parrucchiere, tablet, borse da donna, occhiali da sole, per un valore di 2.000 euro circa. Ai militari è bastato seguire a ritroso il percorso fino al parcheggio dei Ripari Di Giobbe dove tre, due delle quali appartenenti a giovani della provincia di Pescara e la terza ad una donna tedesca, avevano i finestrini rotti ed erano state depredate. Il giudice del Tribunale di Chieti Andrea Di Berardino ha convalidato l'arresto dei due maggiorenni ed ha disposto gli ...