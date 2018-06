Fronte repubblicano | Calenda | pronto per mercoledì il manifesto

Pd - Calenda : “Domani il manifesto del Fronte Repubblicano”. Orfini convoca l’Assemblea per il 7 luglio : Alla fine il Fronte Repubblicano si farà. O meglio ne annuncia il manifesto Carlo Calenda. “Bisognerà cambiare classe dirigente e progetti. Questa è la ragione per la quale domani farò uscire un manifesto politico di questo Fronte. Quello che bisogna fare è una grande lista civica nazionale – diciamo così per semplicità – che possa mobilitare il Paese nel profondo, cosa che il Pd non riesce più a fare perché impegnato in una ...

Carlo Calenda dopo il crollo del Pd ai Ballottaggi delle Elezioni Comunali 2018: "andare subito oltre i dem con Fronte Repubblicano". Martina frena l'ex ministro, "no nuovi partiti"

Ballottaggi 2018 - Calenda : “Superare il Pd - subito #Fronterepubblicano”. Martina frena : “Ok ripensare - ma ricostruire” : Alla fine sulle macerie fumanti del Partito Democratico si aprì il dibattito. “Navigazione a vista sta portando il centro sinistra all’irrilevanza proprio quando l’Italia ne avrebbe più bisogno – scrive su Twitter Carlo Calenda, ex ministro ed esponente Pd, all’indomani dei Ballottaggi per le comunali – ripensare tutto: linguaggio, idee, persone, organizzazione. Allargare e coinvolgere su un nuovo manifesto. Andare oltre il Pd. ...

Pd : Calenda - Fronte repubblicano? unione di persone - non di sigle : Roma, 8 giu. (AdnKronos) – “E se il fronte repubblicano fossimo io, te ma anche Gentiloni, Minniti, Pinotti e Giovannini, Realacci, Provenzano, Spicola, Sala e Gori. E altri amministratori che hanno ben fatto come Rossi e sindacalisti come Bentivogli. persone che hanno ben fatto NON partiti in quanto tali”. Lo scrive Carlo Calenda del Pd su twitter rispondendo a un utente che gli chiedeva quale fosse la novità nel unire ...

Pd : prove di ‘Fronte repubblicano’ in piazza - senza Renzi/Adnkronos : Roma, 1 giu. (Adnkronos) – “Prendiamo tutti questa piazza come l’inizio di una nuova storia, l’inizio di un nuovo impegno. Per fare questo lavoro serviamo tutti e dobbiamo anche andare oltre le incomprensioni, gli errori, i litigi che hanno aiutato gli altri e non hanno aiutato noi”. Maurizio Martina a Santi Apostoli, storica piazza ulivista, delinea il percorso. Il ‘fronte repubblicano’ o comunque una ...

Pd : prove di ‘Fronte repubblicano’ in piazza - senza Renzi/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Renzi si tiene a distanza, dunque. Ma la piazza riserva l’applauso più sentito a Martina proprio quando chiede a tutti di andare oltre “i litigi”. Parte anche un coro ‘unità, unità’. Dice il reggente dem: “Costruiamo una pagina nuova, forti delle nostre radici, orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto, capaci di andare oltre i nostri limiti e forti del fatto che le culture politiche che ci ...

Il Fronte repubblicano è un tentativo di nascondere che nessuno nel Pd ha qualcosa da dire : La cronaca recente ha visto l'ora presidente Macron guidare una sorta di Fronte Repubblicano alla vittoria durante il secondo turno delle elezioni presidenziali francesi, riuscendo a fermare la ...