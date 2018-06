Frascati Scherma | Tre medaglie europee

romadailynews

(Di martedì 26 giugno 2018) Roma – Dopo le dueindividuali, ilè “passato alla cassa” anche nelle prove a squadre con cui si sono chiusi i campionati europei di scena a Novi Sad (in Serbia). Le fiorettiste Errigo, Mancini, Volpi e Cini hanno confermato che l’Italia è ancora “da Dream”. Bellissima la finale contro la Russia che, al termine di un assalto incerto e con tanti capovolgimenti di fronte, ha ceduto per 41-40. Bissa l’argento anche Daniele Garozzo che, assieme ai suoi compagni di Nazionale, è stato battuto dalla stessa Russia che si è imposta per 45-38: per gli azzurri, in ogni caso, si tratta di un risultato migliore dell’ultimo europeo in cui avevano guadagnato la medaglia di bronzo. E’ stata davvero amara di emozioni, infine, la kermesse continentale delle sciabolatrici: dopo le prove opache dell’individuale, Irene Vecchi, Rossella Gregorio e Loreta Gulotta non sono ...