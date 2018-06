Francia | Deschamps guarda al futuro | ' Farò turnover per il primo posto'

Mondiali Russia 2018 – Francia a punteggio pieno - ma non c’è tempo di rilassarsi : Deschamps mette tutti in riga [GALLERY] : Nonostante la Francia sia a punteggio pieno nel Gruppo-C e con la qualificazione ormai in tasca, coach Deschamps tiene alta la concentrazione in vista dell’ultima gara del girone La Francia è prima nel Gruppo-C, a punteggio pieno, con due vittorie ottenute su Australia e Perù. I ‘Bleu’ però non perdono la concentrazione in vista della terza e ultima sfida del girone, quella che li vedrà opposti alla Danimarca con in palio il primato nel girone. ...

La Francia stende il Perù e vola agli ottavi - ma ancora niente ‘chicchirichì’ : i galletti di Deschamps senza idee di gioco : La Francia di Deschamps stende il Perù, che è fuori dai Mondiali di Russia 2018: i galletti volano agli ottavi di finale Dopo la vittoria poco convincente contro l’Australia, la Francia conferma la prestazione efficace ma ambigua anche contro il Perù. I galletti di Deschamps, nel secondo turno della fase ai gironi dei Mondiali di Russia 2018, vincono contro la Nazionale di Gareca cpon il risultato di 1-0, condannando i peruviani ...

Deschamps : "La Francia migliorerà" : 'La Francia? Può e deve migliorare'. Così Didier Deschamps alla vigilia del match col Perù: per il ct della Francia è necessario mostrare miglioramenti rispetto alla gara vinta con l'Australia. ...

Mondiali Russia 2018 - Deschamps “giustifica” la sua Francia sottotono : Didier Deschamps, ct della Francia, ha parlato della vittoria molto sofferta da parte della sua squadra contro l’Australia nell’esordio Mondiale “Non è stata per nulla facile ma vincere la prima partita è molto importante. E’ stata una gara molto complicata contro una squadra che ci ha dato filo da torcere”. Sono le parole del ct della Francia, Didier Deschamps, dopo la sofferta vittoria all’esordio ai ...

Gruppo C - Francia-Australia 2-1 : carambola di Pogba - sorride Deschamps : KAZAN , Russia, - Tre punti grazie... alla tecnologia. La Francia batte l'Australia 2-1 nel primo match del Gruppo C con le reti di Griezmann su rigore , concesso col Var, e di Pogba , convalidato ...

Mondiali 2018 - Francia-Australia 2-1 : luci ed ombre per la squadra di Deschamps - la decide Pogba : Prima partita per quanto riguarda il Girone C dei Mondiali di calcio di Russia 2018: in campo alla Kazan Arena l’attesissima Francia, grande favorita del raggruppamento, contro l’Australia. Un 2-1 finale in favore dei Galletti al termine di una prestazione tutt’altro che convincente: protagonista il VAR, che assegna il primo rigore transalpino realizzato da Griezmann, replicato subito da quello di Jedinak. Ad essere decisivo, ...

Mondiali - Deschamps : “la Francia deve solo vincere” : “Dobbiamo dare il massimo, scendere in campo con gioia, ma anche con la consapevolezza di avere svolto un buon lavoro di preparazione a questo Mondiale. Dobbiamo sforzarci di rendere la Francia più competitiva possibile in questo torneo”. Così Didier Deschamps presenta la sfida inaugurale dei ‘Bleus’ che oggi, alle 12 italiane, affronteranno l’Australia sul terreno della Kazan arena. E’ il primo match del ...

Francia-Australia - Mondiali 2018 : i transalpini di Deschamps vogliono vincere e convincere. Socceroos costretti all’impresa : Quest’oggi alle 12.00, alla Kazan Arena, la Francia di Didier Deschamps farà il proprio esordio contro l’Australia in questa rassegna iridata 2018, nella prima partita del girone C, e le attese su quello che sapranno fare i transalpini sono molte. Finalista due anni fa ai Campionati Europei casalinghi, quella d’Oltralpe è attualmente una delle Nazionali di calcio più ricche di talenti. Dopo l’era di Zidane, che ha portato i ...