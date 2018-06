Francia-Danimarca 0-0 | a braccetto agli ottavi

Mondiali : Francia e Danimarca a ottavi : ANSA, - ROMA, 26 GIU - Danimarca-Francia 0-0 e Australia-Perù 0-2 nell'ultima giornata del gruppo C dei Mondiali di Russia 2018. Si qualificano per gli ottavi di finale la Francia, prima con 7 punti, ...

Danimarca-Francia 0-0 - Mondiali 2018 : termina a reti bianche a Mosca - entrambe le squadre agli ottavi di finale : Vince la noia ed il tatticismo al Luzhniki Stadium di Mosca per il confronto valido per il gruppo C dei Mondiali 2018 di calcio tra Francia e Danimarca. 0-0 il risultato finale di un match povero di spunti e condizionato, come è ovvio, dalla situazione di classifica che vedeva entrambe le squadre in una situazione favorevole rispetto all’Australia, terza incomoda per la qualificazione agli ottavi di finale, sconfitta però 2-0 dal Perù e ...

Pagelle Danimarca-Francia 0-0 - Mondiali 2018. Regge la difesa danese - Griezmann opaco : Pagelle Danimarca-Francia 0-0 DANIMARCA (4-1-4-1) Kasper SCHMEICHEL: 6. Viene impegnato al 15′, quando deve deviare in calcio d’angolo il tiro diretto verso l’angolino alto ma debole di Giroud. Reattivo, nonostante fosse controtempo, all’82’ sulla conclusione in porta di Fekir. Henrik DALSGAARD: 6. Interviene al limite ai danni di Lucas Hernandez ad inizio partita rischiando il calcio di rigore. Aiuta comunque i ...

Francia-Danimarca - il biscotto è servito : Australia eliminata prima di scendere in campo : Francia e Danimarca non si fanno male, prendendosi un punto a testa e volando a braccetto agli ottavi di finale: niente da fare per l’Australia, sconfitta dal Perù Un biscotto servito freddo, non andato però di traverso all’Australia, sconfitta senza appello dal già eliminato Perù. Francia e Danimarca però si son tolte ogni dubbio, confezionando un pareggio noioso e alquanto strano. Difficile credere che due formazioni come quelle di ...

