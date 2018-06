FOTO | Belen Rodriguez completamente nuda su Instagram | i fan impazziscono

Belen Rodriguez nuda su Instagram/ FOTO : La natura non è sbagliata e il popolo social si divide : Finito di parlare della presunta crisi tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone e dei suoi balli notturni con Stefano De Martino, ecco che l'argentina stupisce tutti "al naturale"."Senza veli sei bellissima", "Questo è nudo artistico", sono questi alcuni dei commenti che si susseguono in rete in queste ore dopo la pubblicazione di una Foto da parte di Belen Rodriguez.

Gossip/ Belen Rodriguez fuori controllo - aggredisce un FOTOgrafo durante un evento : Belen Rodriguez ancora una volta perde le staffe nei confronti di un fotografo [VIDEO]. L'ennesimo scontro è avvenuto durante l'evento organizzato a Milano da Swaroski, di cui la showgirl argentina è una delle nuove testimonial. Come testimoniano gli scatti pubblicati in esclusiva sulle pagine della rivista di Gossip 'Diva e Donna', Belen è apparsa visibilmente infastidita dalla presenza di uno dei fotografi, tanto da perdere il controllo della ...

Bufera su Cecilia Rodriguez per la FOTO col gelato. E il web tira in ballo anche Belen : Da quando la famiglia Rodriguez è diventata famosa in Italia, ogni suo membro deve imparare a convivere con complimenti, ma anche con moltissime critiche.E se Belen Rodrigiuez ci è abituata e ormai non se la prende neanche più, ora, a doverci fare il callo è pure la sorella minore, Cecilia. Dopo la partecipazione al Gf Vip, infatti, la modella argentina è finita ancora di più sotto i riflettori. Così, ogni sua foto, video o apparizione in ...

Belen tra Stefano De Martino e Andrea Iannone/ FOTO : grandi sorrisi con l'ex marito e il web torna a sognare : Belen Rodriguez tra Stefano De Martino e Andrea Iannone: sorrisi ritrovati con l'ex marito con cui si concede una giornata di relax insieme a Santiago e paura con il pilota.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 15:11:00 GMT)

Ciao ciao Iannone - Belen con Stefano De Martino. Beccati di nuovo insieme - ci sono le FOTO : Le voci di crisi tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone impazzano da settimane. sono partite da un gossip che porta la firma del giornalista Gabriele Parpiglia che, nella rubrica Giri di valzer di Verissimo, ha lanciato la ‘bomba’. Ma c’è o non c’è maretta? C’entra Fabrizio Corona, come si è detto uscito il rumor della presunta rottura con il pilota di MotoGp? Ora l’argentina rompe il silenzio sulle ...

Andrea Iannone e Belen Rodriguez - crisi smentita / Le FOTO che confermano e una grande novità per il pilota : Andrea Iannone è il nuovo volto di Tommy Hilfiger. Intanto sembra smentita la crisi con Belen Rodriguez dopo le foto uscite nelle ultime ore che li vedono insieme(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 17:20:00 GMT)

Belen Rodriguez e Andrea Iannone : crisi smentita (FOTO) : crisi o non crisi? Se vogliamo attribuirgli un paragone, ogni giorno è come una margherita che si spoglia per capire che cosa succede tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone. Ultimamente le voci di rottura della coppia si sono moltiplicate poiché i due non si mostravano in pubblico da un po' di tempo, social compresi. Ci ha pensato una serata di svago a smentire le malelingue e confermare la complicità che corre tra i due.Sono stati visti ...