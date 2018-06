Fortnite | superati i 300 milioni di dollari a maggio | rallenta però la crescita

eurogamer

(Di martedì 26 giugno 2018) Il successo disembrava inarrestabile, destinato a varcare i confini della nostra galassia per espandersi all'infinito nei meandri oscuri dell'universo. Come potevamo aspettarci, il Battle Royale di Epic Games ha fatto registrare aincassi stellari. A sorpresa, invece, ladel gioco ha subito una prima piccola frenata, dopo mesi e mesi di espansione verticale.A rivelarlo sono i dati di SuperData, riportati da VG24/7, che provano comeabbia incassato la bellezza di 318di, il 7% in più rispetto al mese di aprile. Un buon numero, se non fosse che per la prima volta nella sua storia le performance del gioco sono sì migliorate su console, ma sono risultate assolutamente piatte su PC e dispositivi mobile.Le altre statistiche pubblicate da SuperData svelano un'inaspettatadi Pokemon Go, la cui base installata composta da ...