Fonti Malta | 4 Stati UE disponibili su Lifeline | 3 valutano

Fonti Malta - non ancora ok a Lifeline : ANSA, - ROMA, 26 GIU - Non c'è ancora il via libera di Malta all'approdo della Lifeline sull'isola. Lo riferiscono Fonti del governo della Valletta a Malta Today, aggiungendo che il consenso all'...

Malta - Fonti : ancora non c'è sì Lifeline : 16.50 Non c'è ancora il via libera di Malta per fare attraccare la nave della Ong tedesca Lifeline con a bordo 234migranti. Lo hanno riferito fonti del governo a Malta Today. Malta ha legato il suo ok al fatto che almeno 6 Paesi europei siano d'accordo a prendersi una quota dei migranti. Al momento hanno dato la disponibilità oltre a Malta, l'Italia e altri due Paesi; manca ancora il via libera da altri due Paesi che si affacciano sul ...