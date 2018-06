Fisica | Berkeley Prize 2019 a Elena Aprile per i risultati di XENON1T ai Laboratori del

meteoweb.eu

(Di martedì 26 giugno 2018), responsabile internazionale del più sensibile esperimento condotto fino ad oggi per la ricerca diretta di materia oscura,aiINFN del Gran Sasso, è stata insignita del premio Lancelot M.per il suo meritorio lavoro nel campo dell’astro. “È meraviglioso – ha commentatoalla notizia del riconoscimento che le è stato attribuito – e sono molto onorata di ricevere questo premio”., professore dialla Columbia University di New York, è stata premiata per le sue pionieristiche ricerche sulle cosiddette WIMP (Weakly Interactive Massive Particle, ossia particelle massive che interagiscono debolmente), un tipo di particelle che si ipotizza potrebbe comporre la misteriosa materia oscura. Come descritto nell’articolo First Dark Matter Search Results fromExperiment, pubblicato su Physical Review Letters nel ...