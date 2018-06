Firenze | pusher stranieri aggrediscono donna e disabile

ilgiornale

(Di martedì 26 giugno 2018) Ennesimo caso di violenza a, avvenuto nella notte tra sabato e domenica in via Palazzuolo: la strada, che mette in collegamento piazza Santa Maria Novella e Porta al Prato, era già tristemente nota alle forze dell"ordine per esser stata in altre occasioni teatro di episodi di questo genere.La vicenda si svolge intorno alle due del mattino ed è stata documentata da alcune immagini video registrate in presa diretta: tutto parte da una violenta rissa che ha visto coinvolte due bande rivali di spacciatori, una composta da nordafricani e l"altra da cittadini dell"Est Europa.A questo punto, secondo la ricostruzione dei fatti, una ragazza di 24 anni, ferma in auto con un"altra persona, avrebbe chiamato il 113 per segnalare la rabbiosa colluttazione. Un gesto decisamente comprensibile, ma che ha finito col mettere in pericolo lei ed il suo amico. Infatti qualcuno dei ...