Fifa alla Fa | multe per cori pro-Brexit

Mondiali Russia 2018 - esposto della Serbia alla Fifa : “un tedesco ad arbitrare la Svizzera - conoscete i cantoni?” : La Serbia non ci sta e dopo la sconfitta contro la Svizzera con tanti errori arbitrali, arriva una protesta contro la Fifa per la scelta del direttore di gara La Serbia si è lamentata con la Fifa per l’arbitro tedesco Felix Brych che ha arbitrato la sfida persa per 2-1 in Coppa del Mondo con la Svizzera venerdì. “Numerosi rapporti dei media Mondiali, e in particolare i filmati di tutte le situazioni controverse durante la partita, ...

Var non utilizzato e provocazioni kosovare : la Serbia fa ricorso alla Fifa : BELGRADO - La Federcalcio serba , Fss, ha presentato ricorso alla Fifa per l'arbitraggio ritenuto scorretto del tedesco Felix Brych nella gara persa dalla Serbia per 2-1 contro la Svizzera ieri sera ...

Infantino si ricandida alla presidenza della Fifa : Roma, 13 giu. , askanews, Gianni Infantino si ricandiderà alla presidenza della Fifa in occasione delle elezioni in programma il 5 giugno dell'anno prossimo a Parigi. Infantino ha rivendicato l'uscita ...

Israele denuncia Federcalcio palestinese alla Fifa : La Federcalcio israeliana ha annunciato di aver denunciato alla Fifa la Federcalcio palestinese a seguito della cancellazione dell’amichevole Israele-Argentina, in preparazione della Coppa del Mondo, a causa – secondo Tel Aviv – delle “minacce” nei confronti dei giocatori argentini. “Abbiamo a che fare con un atto di terrorismo calcistico da parte della Federazione calcistica palestinese e del suo ...

Fifa 18 TOTW 37 : alla scoperta della Squadra della Settimana n°37!

Mondiali 2018 - beIN Sports chiede alla Fifa di agire contro la pirateria saudita : L'emittente chiede alla Fifa di contrastare la trasmissione illegale dei suoi programmi in Arabia saudita, in vista dei Mondiali di Russia di quest'estate. L'articolo Mondiali 2018, beIN Sports chiede alla Fifa di agire contro la pirateria saudita è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nuovo appuntamento con il Team of the Week di Fifa 18 Ultimate Team! Oggi alle 15 EA Sports ha annunciato la 36° "Squadra della Settimana" di questa edizione di Fifa.

Fifa 18 TOTW 34 : alla scoperta della Squadra della Settimana n°34! : Nuovo appuntamento con il Team of the Week di Fifa 18 Ultimate Team! Oggi alle 15 EA Sports ha annunciato la 34° “Squadra della Settimana” di questa edizione di Fifa. Seguici sul GRUPPO FACEBOOK TOTW 34 Fifa 18: ecco la Squadra di oggi 9 maggio: Ecco il post con cui EA Sports ha annunciato l’arrivo del TOTW 34: […] L'articolo Fifa 18 TOTW 34: alla scoperta della Squadra della Settimana n°34! proviene da I Migliori di Fifa.

Fifa 18 TOTW 33 : alla scoperta della Squadra della Settimana n°33! : Nuovo appuntamento con il Team of the Week di Fifa 18 Ultimate Team! Oggi alle 15 EA Sports ha annunciato la 33° “Squadra della Settimana” di questa edizione di Fifa. Iscriviti al GRUPPO FACEBOOK TOTW 33 Fifa 18: ecco la Squadra di oggi 2 maggio: Ecco il post con cui EA Sports ha annunciato l’arrivo del TOTW 33: […] L'articolo Fifa 18 TOTW 33: alla scoperta della Squadra della Settimana n°33! proviene da I Migliori di Fifa.

Mondiali : Irrati - Valeri e Orsato scelti dalla Fifa come assistenti al Var : Tre italiani scelti nel gruppo dei 13 arbitri che parteciperanno ai Mondiali in qualità di assistenti al Var: tra loro anche Orsato, nella bufera dopo Inter-Juventus. L'articolo Mondiali: Irrati, Valeri e Orsato scelti dalla Fifa come assistenti al Var è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mondiali di calcio 2016 - Trump passa alla minacce pur di far passare la candidatura degli Usa. Il 13 giugno la Fifa assegnerà la sede : "Possiamo solo rinviare alle regole della Fifa per la selezione del luogo per la competizione finale della Coppa del Mondo del 2026 e in particolare alle regole di condotta incorporate". Le regole a ...

Fifa 18 Gazzetta eSports Challenge : ecco i qualificati alla seconda fase! : Finalmente anche in Italia si disputerà un torneo eSports valido come qualificazione ai play off della FIFA eWorld CUP, i mondiali di FIFA 18: ad organizzarlo addirittura La Gazzetta dello Sport in collaborazione con ProGaming Italia. Iscriviti al GRUPPO FACEBOOK La fase finale si disputerà dal prossimo 28 aprile al 1° maggio, a Napoli, in occasione […] L'articolo FIFA 18 Gazzetta eSports Challenge: ecco i qualificati alla seconda fase! ...