Fico | domani riunione abolizione vitalizi

Vitalizi - Fico annuncia : “Domani in ufficio di presidenza alla Camera presenterò la delibera per il superamento” : C’è una data per l’avvio della discussione sull’abolizione dei Vitalizi. Il presidente della Camera Roberto Fico ha convocato per mercoledì 27 giugno alle 8.30 l’ufficio di presidenza dove “presenterà la delibera per il superamento dei Vitalizi”. Nei giorni scorsi Luigi Di Maio aveva annunciato che questa sarebbe stata la settimana decisiva per l’intervento. Domani alle 8.30 ho convocato l’ufficio di ...