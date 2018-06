Fico | non servono leggi su Internet | ma ' manuali d' uso'

Milan - Yonghong Li non effettua il boniFico : ai 32 milioni di euro ci penserà ancora Elliott - il fondo americano ha le mani sul club! : Yonghong Li non effettuerà il bonifico da 32 milioni che sarebbe dovuto servire per l’aumento di capitale del Milan, lo farà invece il fondo Elliott Yonghong Li non effettuerà il bonifico da 32 milioni previsto per l’aumento di capitale del Milan. La situazione in seno alla società rossonera è quantomeno sconcertante. Secondo le ultime indiscrezioni, il presidente Li non adempirà ai propri doveri ed ai 32 milioni di euro ci penserà ...

Meloni : “Non so se ammazzare Saviano sia una priorità della camorra”. Fico : “Chi si oppone alla criminalità deve essere protetto” : “Non ho gli elementi per giudicare se sia da rivedere la scorta di Saviano, né tantomeno se ammazzare Saviano è una priorità della camorra, né so bene quale sia la procedura per assegnare le scorte”. All’indomani delle dichiarazioni di Matteo Salvini, anche la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni interviene sul caso ad Agorà su Rai3. E si allinea al ministro dell’Interno che, parlando della protezione allo ...

Migranti - Fico in Aula bacchetta il deputato FdI : “Non fanno nessuna pacchia. Usi termini adeguati” : Il deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro Delle Vedove, sta intervenendo in Aula durante il question time del governo. Parlando di Migranti, utilizza l’espressione sdoganata dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini: “La pacchia per loro deve essere finita”. Il presidente della Camera, Roberto Fico, lo interrompe e lo bacchetta: “Usi termini adeguati. Sono persone che migrano, non fanno nessuna ...

Fico contro Orban : "Se non vuole le quote Ue per i migranti deve essere multato" : "Chi non vuole le quote deve avere le multe, quindi se Orban non vuole le quote dev'essere multato". A dirlo è il presidente della Camera Roberto Fico, rispondendo a Napoli ai giornalisti sulla questione migranti. Fico ribadisce che "è fondamentale ridiscutere il regolamento di Dublino con Francia e Germania, mettendo fuori le posizioni estreme di Orban che non vuole le quote". Al termine dell'incontro sulle baby gang e sul ...

Migranti - Roberto Fico : "Ue punisca Ungheria"/ Presidente Camera : "Sanzioni a Orban se non rispetta quote" : Migranti, Roberto Fico: "Ue punisca Ungheria". Il Presidente della Camera e esponente M5s duro su Orban a Napoli: "Da sanzionare se non rispetta le quote"(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 14:21:00 GMT)