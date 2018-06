Fico | ' Mercoledì riunione alla Camera per l' abolizione dei vitalizi'

Governo - Mattarella convoca Fico e Casellatti al Quirinale. Verso incarico a Conte mercoledì : Ha scelto di prendere tempo e di riflettere ancora mezza giornata sulla nomina di Giuseppe Conte . Sergio Mattarella , dopo l’incontro con le delegazioni di Lega e M5s, invece di convoca re il professore indicato dai due come presidente del Consiglio, ha deciso di rivedere i presidenti delle Camere. --L’appuntamento è per le 11 con Roberto Fico , guida di Montecitorio e alle 12 con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Stando ...

Padri separati in crisi e madri in difFicoltà : mercoledì ad Hashtag24 - : In studio con Riccardo Bocca, il presidente dell'associazione "Padri separati" Tiziana Franchi; l'avvocato matrimonialista Stefano Molfino e il giornalista Domenico Iannacone