Festival della Romagna Si conclude con successo la quinta edizione del Festival

Al Giffoni Film Festival la sicurezza stradale recita da protagonista con Le regole della vittoria : E lo sport è un ottimo alleato per insegnare ai giovani ad avvicinarsi alla sana competizione e al rispetto delle norme che disciplinano la sicurezza stradale per crescere come piloti, ma anche e ...

Grande successo per il 'Festival della Musica popolare' a Capodimonte : NAPOLI - Grande successo per la quattro giorni dedicata alla Musica popolare nel Real Bosco di Capodimonte. Muniti di castagnette, tammorre, putipù e altri strumenti, tanti hanno partecipato al primo '...

"Argentario Senza Ostacoli Dance" e "Festival della danza locale 2018" - cinque giorni di balli in piazza : Il piazzale dei Rioni di Porto Santo Stefano sarà teatro, da martedì 26 a sabato 30 giugno, di spettacoli di danza che avranno come protagoniste le principali associazioni e scuole di ballo dell'Argentario e della provincia di Grosseto. A dare inizio alle rassegne saranno il gruppo Argentario ...

SEIF - I cortometraggi vincitori della terza edizione di Aqua Film Festival all'Isola d'Elba : ... la manifestazione di tre giorni di incontri, cinema, giochi, spettacoli organizzati da Acqua dell'Elba con il patrocinio di Legambiente, Accademia delle Belle Arti di Brera, Università IULM, Parco ...

Wind Summer Festival 2018 - Roma/ I cantanti della seconda serata : Thomas - Riccardo Fogli e Roby Facchinetti : Questa sera si torna in Piazza del Popolo e su Radio 105 per la seconda serata del Wind Summer Festival 2018: quali sono gli artisti in "gara" questo 23 giugno?(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 11:02:00 GMT)

Marocco : al via a Fez il 24esimo Festival della musica sacra del mondo : Rabat, 23 giu 09:15 - , Agenzia Nova, - La principessa marocchina Lalla Hasna ha presieduto ieri sera a Fez, nel nord del Marocco, la cerimonia di apertura del 24 ° festival di... , Res,

Marittima si colora della cultura africana - con il tanto atteso Festival del commercio Equo-Solidale e Sociale del Salento : ... tavole rotonde, convegni, dialoghi tra esperti, ricercati interventi musicali, spettacoli di danza africana. La serata sarà allietata da due interventi musicali qui di seguito riportati: 1. Ore 10.

Wind Summer Festival - da Ermal Meta a The Giornalisti : in Piazza del Popolo gli idoli della musica pop : Il Wind Summer Festival è uno di quegli eventi che mette a dura prova l'ugola delle adolescenti romane, che dalle prime ore del pomeriggio hanno circondato Piazza del Popolo per richiamare l'...

Cina - al via il Festival della carne di cane : Animalisti italiani e Tiziano Ferro in prima linea per fermare il massacro : Cina, al via il festival della carne di cane: Animalisti italiani e Tiziano Ferro in prima linea per fermare il massacro Si stima che ogni anno in Cina vengano macellati 25 milioni di esemplari: secondo una credenza popolare sarebbero fonte di salute e fortuna Continua a leggere L'articolo Cina, al via il festival della carne di cane: Animalisti italiani e Tiziano Ferro in prima linea per fermare il massacro proviene da NewsGo.

Wind Summer Festival 2018 - Roma/ Emma - Elodie e J-Ax oggi sul palco : gli artisti della serata (22 giugno) : L'estate si apre con il Wind Summer Festival al via oggi, 22 giugno, a Roma per un totale di quattro serate che andranno in onda a luglio su Canale 5 e che proclamerà la canzone dell'estate(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 18:42:00 GMT)

Gli ospiti del Wind Summer Festival - a Roma il 22 giugno : da The Kolors a Ermal Meta il cast della prima serata : Al via questa sera in Piazza del Popolo a Roma la nuova edizione del Wind Summer Festival. Tantissimi gli artisti attesi in piazza per presentare dal vivo gli ultimi successi in radio per l’estate. Il cast è già stato annunciato ma manca la suddivisione degli ospiti nel corso delle varie serate. Quattro saranno le serate del Wind Summer Festival 2018, in Piazza del Popolo a Roma dal 22 al 25 giugno e in TV a luglio in quattro ...

Cattolica : da lunedì a venerdì il "Festival della Cultura Sportiva" : ... torneo di calci di rigore tra le squadre degli stabilimenti balneari di Cattolica; La Mezza Notte Bianca dei Bambini, una serata di laboratori creativi costellata di spettacoli di danza e ginnastica ...

Al via il Festival della Piana del Cavaliere - la rassegna multimediale con concerti - teatro e mostre : ... la rassegna multidisciplinare con due settimane di spettacoli, nella Marsica, nei comuni di Pereto e Rocca di Botte, a meta strada tra Roma e L'Aquila, con concerti, arti visive, spettacoli teatrali ...

Viaggi & Turismo : i 5 migliori Festival estivi dell’arte e della musica in Europa : Quando il sole diventa un enorme riflettore puntato sul palcoscenico della strada, tutta Europa acquista i connotati di un teatro senza barriera tra proscenio e platea, offrendo ai più grandi buskers del mondo l’opportunità di esibirsi davanti a un pubblico che si piega alla legge del cappello. Alzando le temperature e l’asticella della qualità degli spettacoli, l’estate è senza dubbio la stagione dei festival dedicati all’arte en plein air: ...