Festa della musica apre l' estate di Varallo - Le foto

Un intero borgo in Festa con l'arte grazie ai giovani della pro loco : ... ma anche arti di strada , giochi circensi e di giocoleria, performance di acrobatica , fachirismo , spettacoli di magia , arte concettuale . Qualcuno l'ha chiamata una 'antisagra', ma forse sarebbe ...

Si è conclusa la Festa della Musica di Torino 2018 le immagini : Si conclusa la settima edizione della Festa della Musica di Torino, che ha colorato di suoni le strade del capoluogo dal 20 al 24 giugno. Musica e spettacoli hanno invaso le vie, le piazze, i musei, i balconi ed anche la mongolfiera del Quadrilatero Romano di Torino. Anche quest'anno la risposta della città è stata eccezionale con una stima di ...

Albenga : questa sera si recupera la serata di ieri della Festa dell'Oratorio Sacro Cuore : A causa del maltempo ieri non si è tenuta l'ultima serata della Festa dell'Oratorio presso la Parrocchia del Sacro Cuore di Albenga. La serata verrà recuperata questa sera. 'Vi aspettiamo numerosi con ...

Croce di Lucignano si prepara alla 40esima edizione della Festa popolare : E' venuto fuori quindi un programma molto variegato, ricco di tante proposte e di spettacoli suggestivi che renderanno giustizia ad una manifestazione come sempre attesa e partecipata da migliaia e ...

LU : 75'000 persone a Festa Jodel della Svizzera Centrale

Notte Celeste. Oltre 70.000 persone hanno partecipato alla settima edizione della Festa delle Terme : Dall'Appennino all'Adriatico ogni località termale ha fatto a gara nel proporre iniziative ed eventi: dai percorsi termali alle feste in piazza, da spettacoli acrobatici di danza a cene 'celesti', ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città INEJA 2018 : Festa DI SAN GIOVANNI - SABATO 23 GIUGNO DUE INCONTRI CULTURALI DA NON PERDERE - ... : ... area spettacoli, spazio espositivo ed attività formativa "Pompieropoli" a cura dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco-Comando Provinciale di Imperia ore 21,00 "INEJA ieri e oggi" presentazione ...

Festa della Musica all'aeroporto di Catania : Oltre cento studenti delle tre diverse orchestre scolastiche di Catania e Paternò hanno accolto l'invito della Sac. Apprezzamento dei viaggiatori

L'imbarazzante video postato da Roma Capitale per la Festa della Musica : Ieri, 21 giugno, è stato il giorno della “Festa della Musica di Roma”. Se non ve ne siete accorti probabilmente eravate sulla panchina di piazza Caterina Sforza, intorno alle 16, a battere svogliatamente i piedini fuori tempo, su...

Festa Europea della Musica - bande in piazza e cielo stellato per lo spettacolo finale : ... famiglie e bambini al seguito come da tradizione, l'eccezionale appuntamento con le bande del territorio in piazza del Popolo si è confermato come uno degli spettacoli di sicuro gradimento per la ...

Corea del Nord - per la Festa della Repubblica basta test missilistici : ritornano i “giochi di massa” : Il prossimo settembre la Corea del Nord riprenderà i famigerati “giochi di massa” a distanza di cinque dall’ultima edizione. La manifestazione si terrà in concomitanza con il 70esimo anniversario della fondazione della Repubblica popolare, data in passato festeggiata con test nucleari e missilistici. Segno del nuovo “corso pacifico” intrapreso dal leader Kim Jong-un, impegnato a ricucire il dialogo con la comunità ...

Todi. Conclusa la V Edizione della Festa Europea della Musica. : ... famiglie e bambini al seguito come da tradizione, l'eccezionale appuntamento con le Bande del territorio in Piazza del Popolo si è confermato come uno degli spettacoli di sicuro gradimento per la ...

Forlimpopoli. Da sabato 13 - la 'Festa artusiana' : nove giorni dedicati al padre della cucina italiana. : Gli spettacoli di sabato 23 giugno Ben sette le proposte di spettacolo in un ricco cartellone sotto la direzione artistica di Stefano Bellavista dell 'associazione culturale Cult. La serata si apre ...