Fca | Marchionne | dazi Trump gestibili | Ue non esageri risposta

Gruppo Fca : Marchionne ha eliminato i debiti - ma anche i posti di lavoro : Lo scorso primo giugno a Balocco Sergio Marchionne ha annunciato l’azzeramento del debito del Gruppo ma non ha chiarito il futuro occupazionale di FCA in Italia Lo scorso primo giugno a Balocco, il CEO di Fiat-Chrysler, Sergio Marchionne, ha svelato il futuro piano industriale del Gruppo fino al 2022. L’indiscutibile successo di Marchionne è stato l’azzeramento del debito previsto per la fine di giugno, a cui si aggiunge un investimento di ...

Fca - Toninelli : 'Quello di Marchionne mi pare buon piano. Accompagneremo cambiamento' : TORINO - 'Ho ascoltato le parole di Marchionne, mi sembra un buon piano'. Così il ministro alle Infrastrutture, Danilo Toninelli, a margine dell'inaugurazione della quarta...

Fca e il metalmeccanico dei numeri I magnifici 14 anni di Marchionne Storia e miracoli del manager : La Storia comincia il 1 giugno 2004 quando a Marchionne viene data la carica di amministratore delegato di quella che ancora si chiamava “solo” Fiat, un insediamento che viene accompagnato da una dichiarazione chiara, netta e senza fronzoli Segui su affaritaliani.it

MARCHIONNE PUNGE DI MAIO - “NON USA FIAT”/ Video - Governo con Fca sulle auto elettriche : "Investimenti insieme" : MARCHIONNE PUNGE Di MAIO: "non usa Fiat". Governo M5s-Lega con Fca sul capitolo auto elettriche, "investimenti insieme" commenta il ministro al Lavoro.(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 13:29:00 GMT)

Marchionne punge Di Maio : "Di Pomigliano e non usa Fiat"/ Fca - "siamo storicamente dalla parte del Governo" : Marchionne punge Di Maio: "Di Pomigliano e non usa Fiat", l'amministratore delegato di Fca ha commentato la nascita del Governo M5s-Lega, sottolineando la politica societaria(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 12:23:00 GMT)

Gruppo Fca - A giugno debito azzerato. E Marchionne mette la cravatta - VIDEO : Sergio Marchionne apre il Capital Market Day del Gruppo FCA citando Oscar Wilde: Una cravatta bene annodata è il primo passo serio nella vita. Poi, apre la zip del maglione nero, mostra una cravatta blu su camicia a scacchi e annuncia: Come potete vedere dalla mia cravatta bene annodata, prevedo che a fine giugno avremo una posizione finanziaria positiva e avremo eliminato quel debito industriale che per tanti anni ha oppresso sia Fiat sia ...

Marchionne presenta la nuova offensiva di prodotto Fca : ROMA - Dopo aver sfoggiato una cravatta in mattinata, segno che è riuscito ad azzerare il debito di FCA, Sergio Marchionne ha presentato il piano industriale per il quadriennio 2018-2022 . Il Capital ...

Fca - Marchionne : 'Investiremo 9 miliardi di dollari per auto elettrica. La 500 modello ideale' : BALOCCO - 'Investiremo 9 miliardi di dollari per l'elettrificazione dei nuovi prodotti'. Lo ha detto l'ad di Fca Sergio Marchionne. 'Dobbiamo ridurre la nostra...

Fca - PIANO INDUSTRIALE/ Marchionne - ultimo atto : Elkann - “non ho mai visto un futuro più luminoso” : Fca, PIANO INDUSTRIALE. Marchionne: debito azzerato. Alfa Romeo e Maserati potrebbero essere uniti nella stessa divisione. Nuovi modelli in arrivo anche per Jeep(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 18:00:00 GMT)

Gruppo Fca - La conferenza stampa finale di Marchionne - LIVE : Alla fine della lunga giornata di presentazioni a Balocco, il ceo del Gruppo FCA Sergio Marchionne e il presidente John Elkann hanno risponsto alle domande dei giornalisti. Ecco le immagini della conferenza stampa.

Fca - Marchionne : “Investimenti per nove miliardi di euro nell’elettrificazione” : Il piano industriale presentato oggi, oltre che sul futuro di marchi e modelli, doveva fare chiarezza sulla strada che il gruppo Fca ha intenzione di imboccare sulle alimentazioni alternative. Quelle eco-friendly, per intenderci. Beh, Sergio Marchionne a riguardo è stato molto chiaro: “Ridurre la dipendenza dal petrolio è una nostra priorità, investiremo 9 miliardi di euro nell’elettrificazione della trazione”. Il che, insieme ...

Marchionne - il piano Fca : 9 miliardi di investimenti nell’auto elettrica : Sergio Marchionne ha annunciato per Fca una posizione finanziaria netta positiva a fine giugno. Nel farlo ha esibito una cravatta blu ben annodata al collo: segnale che il target tanto ambito verrà centrato...

