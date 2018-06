Fca - Marchionne : dazi Trump gestibili - Ue non esageri risposta : Roma, 26 giu. , askanews, - I dazi commerciali lanciati dal presidente Usa Donald Trump sono " gestibili ", bisognerà valutare la situazione in base alle cifre e tarare con attenzione la posizione dell'...

Gruppo Fca : Marchionne ha eliminato i debiti - ma anche i posti di lavoro : Lo scorso primo giugno a Balocco Sergio Marchionne ha annunciato l’azzeramento del debito del Gruppo ma non ha chiarito il futuro occupazionale di FCA in Italia Lo scorso primo giugno a Balocco, il CEO di Fiat-Chrysler, Sergio Marchionne, ha svelato il futuro piano industriale del Gruppo fino al 2022. L’indiscutibile successo di Marchionne è stato l’azzeramento del debito previsto per la fine di giugno, a cui si aggiunge un investimento di ...