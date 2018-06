Farmaci | il ministro Grillo avvia il rinnovo delle commissioni Aifa

meteoweb.eu

: Farmaci: ministro Grillo avvia rinnovo commissioni Aifa - GoSalute : Farmaci: ministro Grillo avvia rinnovo commissioni Aifa - Miti_Vigliero : Quali esperti ci metteranno? #aiut Farmaci: ministro Grillo avvia rinnovo commissioni Aifa - -

(Di martedì 26 giugno 2018) Ildella Salute, Giulia, ha attivato le procedure per il ri­­­nnovo di due fondamentali organismi dell’(Agenzia italiana del farmaco), entrambi in scadenza il prossimo 6 agosto: la Commissione tecnico-scientifica e il Comitato prezzi e rimborso. Con due distinte lettere inviate al ministero dell’Economia e alle Regioni – riferisce una nota del ministero – viene chiesta l’indicazione dei componenti loro spettanti. Ciascun organismo è composto da 10 membri: uno designato dall’Economia, quattro dalla Conferenza Stato-Regioni, mentre il ministero della Salute designa 3 membri per ciascun organismo, uno dei quali con funzione di presidente. Sono inoltre componenti di diritto, il direttore generale dell’e il presidente dell’Iss (Istituto superiore di sanità). I componenti non di diritto della Commissione consultiva tecnico-scientifica devono avere ...