F1 | il nuovo motore Mercedes preoccupa Wolff | il guaio della Force India fa scattare

F1 – Wolff e il retroscena sul nuovo motore Mercedes : “lo avevamo già in Canada - ma…” : Toto Wolff, l’ottima prestazione della Mercedes al Paul Ricard e la chicane da eliminare: le sensazioni del team principal delle Frecce Argento dopo le qualifiche del Gp di Francia Giornata di qualifiche, ieri al Paul Ricard: il più veloce è stato Lewis Hamilton, che ha conquistato la pole position del Gp di Francia, seguito dal suo compagno di squadra Valtteri Bottas. Seconda fila invece per Sebastian Vettel, affiancato da Max Verstappen. ...

Formula 1 - GP Francia. Mercedes - nuovo motore e novità aereodinamiche : Mercedes dopo la batosta subita sul circuito di Montreal da parte della Ferrari ha provato a reagire qui in Francia portando, sulla W09, alcuni sviluppi aerodinamici oltre all'evoluzione della Power ...

F1 - Vettel ‘boccia’ il nuovo motore Mercedes : “non credo sia possibile fare la differenza con un’evoluzione” : Week-end importante per la Ferrari quello in programma in Francia, Vettel punta le Mercedes e non si preoccupa del nuovo motore che verrà montato sulle W09-H di Hamilton e Bottas Il giorno atteso è arrivato, si scende in pista oggi per le prime due sessioni di prove libere del Gp di Francia. Sarà una giornata importante per tutti i team, visto che il tracciato del Paul Ricard manca in calendario da più di dieci anni. Photo4 / ...

F1 - tarda l’annuncio in casa Mercedes sull’utilizzo del motore nuovo in Francia : strategia o problemi? : La Mercedes non ha ancora ufficializzato l’utilizzo del nuovo motore in occasione del Gp di Francia, strategia o problemi? La Mercedes non ha ancora ufficializzato l’utilizzo della specifica due in occasione del Gp di Francia, che si disputerà sul circuito Paul Ricard nel prossimo week-end. © Photo4 / LaPresse Già in occasione della gara canadese il team campione del mondo aveva deciso di posticipare il debutto del nuovo motore per ...

343 Industries : Halo Infinite è un progetto ambizioso - per questo motivo sarà costruito sul nuovo motore grafico Slipspace : Lo studio responsabile di Halo Infinite, 343 Industries, ha rivelato che il prossimo titolo della serie è talmente ambizioso che dovrà essere necessariamente costruito su un nuovissimo motore di gioco.Il sequel di Halo 5 è stato annunciato durante la conferenza E3 2018 di Microsoft e, in questa occasione, la compagnia ha confermato che l'atteso titolo sarebbe stato alimentato dal nuovo motore Slipspace.Detto questo, i fan hanno espresso ...

Auto – Discovery - nuovo motore e nuove tecnologie per la sicurezza : Il SUV Premium più versatile del mondo offre oggi un nuovo diesel twin-turbo 3.0 litri da 306 CV La Discovery, il SUV Premium a sette posti di Land Rover, si presenta oggi con un nuovo motore diesel twin-turbo da 306 CV e nuove tecnologie di sicurezza, assistenza alla guida e praticità. Il nuovo diesel V6 da 3.0 litri, denominato SDV6, eroga 306 CV e ben 700 Nm di coppia e accelera la Discovery da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi, garantendo inoltre ...

Ferrari - motore nuovo e l ispirazione di Villeneuve così Vettel è in testa al Mondiale : MONTREAL - Il senso di Vettel per la storia. Il successo in Canada ha riportato il pilota della Ferrari in testa al Mondiale con una lunghezza di vantaggio su Lewis Hamilton e allo stesso tempo ha ...

FORMULA 1 DIRETTA GP CANADA 2018/ F1 streaming video SKY prove libere FP2 : motore nuovo per la Ferrari : DIRETTA FORMULA 1 prove libere FP1 e FP2 Gp CANADA 2018 Montreal: tempi e classifica delle due sessioni, si comincia a girare in Quebec (oggi venerdì 8 giugno)(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 18:49:00 GMT)

MotoGp 18 è arrivato : nuovo motore ed emozioni al top : L’attesa è finalmente terminata: MotoGp 18, la nuova edizione del game dedicata alle due ruote prodotta da Milestone è finalmente disponibile sul mercato. Il videogioco vuole essere un’occasione di divertimento per rivivere le emozioni che ad ogni Gran Premio ci regalano Marc Marquez, Valentino Rossi e colleghi. Tra le novità più interessanti che sono state […] L'articolo MotoGp 18 è arrivato: nuovo motore ed emozioni al top è ...

Formula 1 - GP Canada. Vettel : 'nuovo motore e aggiornamenti - ma previsioni difficili' : Sebastian Vettel pronto a scendere in pista a Montreal, dove si corre il settimo GP della stagione di Formula 1. il pilota della Ferrari ha parlato dei nuovi aggiornamenti che la Scuderia porta in ...

Formula 1 - Hamilton : "Niente motore nuovo? Pazienza. Ma si avvertirà" : "Non avremo il nuovo motore? Non è che correremo con uno che non va... Però sì, una perdita di potenza rispetto ai rivali ci sarà". Lewis Hamilton ammette che la decisione della Mercedes di non ...

Lewis Hamilton - GP Canada 2018 : “Niente nuovo motore? Ci sarà una perdita di potenza rispetto ai rivali” : La Mercedes non disporrà della power unit n.2 in vista del prossimo GP del Canada (settimo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno), che da domani prenderà il via con le prime prove libere, per problematiche tecniche che hanno costretto il team di Brackley a rimandare l’esordio del nuovo propulsore. Un aspetto che influenzerà le prestazioni della W09 nel confronto coi rivali, in particolare la Ferrari dotata del nuovo motore. ...

Jaguar E-Pace - In arrivo un nuovo motore e tecnologie inedite : La Jaguar aggiorna la gamma della E-Pace introducendo un nuovo motore 2.0 benzina e nuove tecnologie. La Suv media della Casa britannica sarà infatti disponibile per la priam volta con un assetto adattivo e con il sistema Smart Settings che, sfruttando l'intelligenza artificiale, sarà in grado di imparare le abitudini del guidatore così da proporre un'esperienza di guida più confortevole e coinvolgente.nuovo entry level. La gamma di motori ...