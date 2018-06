F1 | GP Austria 2018 | previsioni meteo Rischio pioggia per le qualifiche! Gara

F1 - GP Austria 2018 : la sottile differenza tra Mercedes e Ferrari. Hamilton - quando è favorito - vince sempre. Vettel… : Lewis Hamilton si è ripreso la vetta del Mondiale di F1 grazie alla vittoria nel GP di Francia. Ci si attendeva una Mercedes dominante, come a Barcellona, e così è stato, aiutata dall’incidente in partenza tra Sebastian Vettel e Valtteri Bottas che ha agevolato il compito del campione del mondo in carica. La Ferrari è costretta a leccarsi le ferite, e riflettere sui propri errori. Un copione già visto quest’anno. La stagione 2018 di ...

Russia 2018 - esaurita la birra : l'Austria in soccorso : Mondiali oltre ogni pronostico anche per quanto riguarda il consumo di birra. In Russia, da giorni tanti bar e pub sono a secco e lamentano ritardi nei rifornimenti, r ora l'Austria corre in aiuto: in ...

F1 - GP Austria 2018 : programma - orari e tv. Si corre fra due settimane al Red Bull Ring : Neanche il tempo di respirare che è subito tempo di GP d’Austria. Dopo l’appuntamento di Le Castellet (Francia), il Circus della Formula Uno fa rotta verso Spielberg, in casa della Red Bull. Sul tracciato di proprietà di Dietrich Mateschitz Ferrari, Mercedes e le vetture di Milton Keynes riprenderanno la loro sfida su uno dei circuiti maggiormente caratteristici del calendario. Un tracciato “Stop&Go” quello Austriaco ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Linz 2018 : i convocati e gli equipaggi dell’Italia in gara in Austria : Dopo aver comunicato i 57 azzurri al via della tappa di Coppa del Mondo di Canottaggio a Linz, in Austria, oggi il DT Francesco Cattaneo ha definito la composizione degli equipaggi al via. Nella stessa località, il prossimo anno si terranno i Mondiali, che assegneranno le prime carte olimpiche. Di seguito l’elenco completo delle imbarcazioni italiane. MASCHILI – DOPPIO PESI LEGGERI: ITA1 Stefano Oppo, Pietro Willy Ruta; ITA2 Alfonso ...

Canottaggio - Coppa del Mondo 2018 : i convocati dell'Italia per la tappa di Linz - 57 azzurri in Austria : L'Italia , dopo aver saltato la prima tappa si presenta con ben 57 elementi alla seconda puntata della Coppa del Mondo di Canottaggio , in programma a Linz, in Austria, dal 22 al 24 giugno . Il DT Francesco Cattaneo ha convocato 36 atleti senior, 12 pesi leggeri e 9 nel pararowing . Di seguito l' elenco ...

Canottaggio - Coppa del Mondo 2018 : i convocati dell’Italia per la tappa di Linz - 57 azzurri in Austria : L’Italia, dopo aver saltato la prima tappa si presenta con ben 57 elementi alla seconda puntata della Coppa del Mondo di Canottaggio, in programma a Linz, in Austria, dal 22 al 24 giugno. Il DT Francesco Cattaneo ha convocato 36 atleti senior, 12 pesi leggeri e 9 nel pararowing. Di seguito l’elenco completo dei convocati azzurri: UOMINI E DONNE SENIOR: Giovanni Abagnale, Vincenzo Abbagnale, Luca Parlato (Marina Miliitare), Sara ...

Bweach volley - World Tour 2018 Baden. Quanta Austria nei quarti sulla sabbia di casa! : Tanta Austria nei quarti di finale del torneo casalingo 1 Stella di Baden che ha vissuto oggi la prima giornata derl tabelone principale senza azzurri al via. L’attesa era tutta per i vice campioni del mondo Doppler/Horst che hanno vinto le prime due sfide del torneo sulla sabbia di casa ma bene sono andate le cose anche per Winter/Horl ed Ermacora/Pristauz in campo maschile. Nei quarti di finale tra le donne ...

Beach Volley - World Tour 2018 Baden e Tangshan. La giovane Italia in rosa punta al main draw in Austria e Cina : Si gioca in Austria, a Baden (torneo 1 Stella) e in Cina, a Tangshan (torneo 2 Stelle solo femminile) da oggi a domenica e c’è tanta Italia in qualificazione con l’obiettivo di ripetere l’exploit di una settimana fa quando le coppie azzurre al femminile centrarono un bis di ingressi nel tabellone principale. Zuccarelli/Traballi, dopo la finale di Nantong, sono già nel main draw del torneo cinese, che vede altre tre coppie ...

LIVE Nadal-Thiem - Finale Roland Garros 2018 in DIRETTA : spagnolo favoritissimo - l'Austriaco sogna il miracolo : Lo spagnolo si è fermato a quota 37 per colpa di Diego Schwartzman, che nei quarti si è portato avanti di un set, prima di subire la perentoria rimonta del numero uno del mondo. 14.40: Nadal ha ...

LIVE Nadal-Thiem - Finale Roland Garros 2018 in DIRETTA : spagnolo favoritissimo - l’Austriaco sogna il miracolo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Nadal-Thiem, Finale maschile del Roland Garros 2018. Ultimo atto dello Slam parigino tra i due giocatori più forti in questo momento sulla terra rossa. Lo spagnolo va a caccia dell’undicesimo titolo della carriera al Roland Garros, mentre per l’austriaco si tratta della prima Finale Slam della carriera e spera di rivivere le emozioni del connazionale Thomas Muster, campione nel 1995. Nadal ...

Roland Garros 2018 : Dominic Thiem infrange il sogno di Marco Cecchinato. L’azzurro lotta per due set - poi si arrende all’Austriaco : Finisce la favola al Roland Garros di uno straordinario Marco Cecchinato. Il siciliano si è arreso in tre set all’austriaco Dominic Thiem con il punteggio di 7-5 7-6 6-1 dopo due ore e venti minuti di gioco. Thiem conquista la sua prima finale Slam della carriera, ma Cecchinato esce a testa altissima dal Philippe Chatrier e con molti rimpianti per aver perso il tiebreak del secondo che avrebbe potuto cambiare la partita. Inizio di partita ...

Roland Garros 2018 - Cecchinato-Thiem 5-7 nel primo set. L’azzurro lotta contro l’Austriaco – LA DIRETTA : primo set – Dopo aver battuto Goffin, raggiungendo per la prima volta il penultimo turno di uno Slam (traguardo che a un tennista italiano mancava da 40 anni), L’azzurro parte lento perdendo subito il servizio. Thiem serve bene, ma il palermitano si difende dal terzo game in poi. E restituisce il break nell’ottavo andando sul 4-4, per poi portarsi sul 5-4 tenendo a zero l’austriaco. In un set molto equilibrato, l’austriaco pareggia e sorpassa ...

DIRETTA / Cecchinato Thiem (risultato live 0-1) streaming video e tv : set all'Austriaco! (Roland Garros 2018) : DIRETTA Cecchinato Thiem, semifinale Roland Garros 2018: info streaming video e tv, il tennista azzurro continua nel grande sogno e affronta l'austriaco per un posto in finale a Parigi(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 13:48:00 GMT)

Roland Garros 2018 - Cecchinato-Thiem 4-6 nel primo set. L’azzurro lotta contro l’Austriaco – LA DIRETTA : Marco Cecchinato cerca una nuova impresa al Roland Garros nella semifinale contro l’austriaco Dominic Thiem, numero 7 del seeding. primo set – Dopo aver battuto Goffin, raggiungendo per la prima volta il penultimo turno di uno Slam (traguardo che a un tennista italiano mancava da 40 anni), l’azzurro parte lento perdendo subito il servizio. Thiem serve bene, ma il palermitano si difende dal terzo game in poi. E restituisce il ...