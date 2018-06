F1 Ferrari | Leclerc possibile sostituto di Raikkonen

Raikkonen-Leclerc : chi correrà con la Ferrari 2019? : Sempre più insistenti le voci secondo cui nel 2019 Charles Leclerc avrà un sedile in Ferrari. Sembra che a fine anno la Scuderia abbia intenzione di interrompere la collaborazione con il 38enne Kimi Raikkonen e chiamare al suo posto il pilota junior ora in forze all’Alfa-Sauber. Al Paul Ricard, il 20enne debuttante, al suo ottavo […] L'articolo Raikkonen-Leclerc: chi correrà con la Ferrari 2019? sembra essere il primo su ...

F1 - Mondiale 2018 : Kimi Raikkonen all’ultimo anno in Ferrari? Il prescelto è Charles Leclerc ma… : La voci si fanno insistenti: Kimi Raikkonen a fine stagione lascerà il mondo delle corse. E’ questo quanto emerge dal paddock di Le Castellet (Francia), nel weekend dell’ottavo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il pilota della Ferrari, reduce da un negativo GP in Canada, a Montreal, è ancora una volta al centro dell’attenzione relativamente al mercato. Il suo contratto in scadenza con la Rossa alimenta tante ...

F1 - Leclerc apre il cassetto dei sogni : “spero un giorno di correre per la Ferrari - ma adesso non ci penso” : Charles Leclerc ha svelato di sognare un giorno di guidare per la Ferrari, sottolineando però di essere concentrato adesso solo sulla Sauber L’ultimo Gran Premio di Monaco non è andato benissimo per Charles Leclerc, il pilota monegasco avrebbe voluto certamente concludere la propria gara di casa, ma un problema ai freni lo ha costretto ad andare addosso ad Hartley. adesso c’è il Gp del Canada per prendersi la propria rivincita, anche ...