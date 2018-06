F1 – Dal pesante ko con Felipinho all’allenamento col nuovo personal trainer | Ricciardo

sportfair

(Di martedì 26 giugno 2018) Che spasso con Daniele la famiglia Massa: Felipe eaiutano l’australiano della Red Bull a prepararsi per il Gp d’Austria Dopo il quarto posto di domenica in Francia, Danielsi prepara per affrontare al meglio il prossimo appuntamento stagionale, il Gp d’Austria. Qualche giorno di relax e si torna subito in pista per un weekend di fuoco, durante il quale gli appassionati dei motori staranno sempre incollati al televisore per seguire sia la MotoGp che la F1. Una preparazione accurata per l’australiano della Red Bull: prima una sfida alla Play Station col piccolo amico, figlio di Felipe Massa, e poi un tosto allenamento sotto la guida del suo, ovvero proprio l’ex collega brasiliano suo grande amico. PER VIDEO >>> F1 – Che spasso con Daniele la famiglia Massa ...