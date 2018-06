Ewa Aulin Da diva di Tinto Brass a suocera più importante d' Italia per Giuseppe Conte

Chi è la suocera di Giuseppe Conte? Dai film di Tinto Brass all’anonimato - Ewa Aulin ed il suo ‘interessante’ passato : Una suocera celebre per Giuseppe Conte: ecco chi è la madre di Olivia Paladino, fidanzata del neo Presidente del Consiglio italiano Si scava nel privato del neo Premier Giuseppe Conte. La vita sentimentale del Presidente del Consiglio italiano viene a galla e rivela particolari interessanti. Dopo la fine del matrimonio con Valentina Fico, il politico ha iniziato una relazione con la bella e giovane Editorial Manager del Plaza Hotel di Roma, ...

