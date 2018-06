Evade detenuto | non rientra da permesso

Napoli - detenuto tenta di Evadere dall'ospedale - poliziotto si lancia e lo blocca : Un detenuto, ricoverato all'ospedale Loreto Mare, ha tentato di evadere, scavalcando la finestra della stanza degenti al primo piano della struttura. L'uomo si è lanciato intorno alle 11 di questa ...

Milano - detenuto a rischio radicalizzazione Evade dall'ospedale - : L'uomo, un 43enne di origine tunisina, stava scontando una pena legata al traffico internazionale di droga. Era stato ricoverato al Fatebenfratelli dopo aver ingoiato una lametta e sarebbe scappato da ...

Milano - detenuto a rischio radicalizzazione Evade dall’ospedale : Milano, detenuto a rischio radicalizzazione evade dall’ospedale L’uomo, un 43enne di origine tunisina, stava scontando una pena legata al traffico internazionale di droga. Era stato ricoverato al Fatebenfratelli dopo aver ingoiato una lametta e sarebbe scappato da una finestra. Si era autoproclamato ...

Milano - ingoia lametta - si fa ricoverare ed Evade dall’ospedale/ Detenuto magrebino ricercato in tutta Italia : Milano, evaso Detenuto a rischio radicalizzazione dal carcere di Opera. Ultime notizie, caccia all'uomo fuggito. Il malvivente ha approfittato di un momento di distrazione(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 15:57:00 GMT)

MILANO - INGOIA LAMETTA E SI FA RICOVERARE : DETENUTO Evade DALL'OSPEDALE/ Basso rischio radicalizzazione : MILANO, evaso DETENUTO a rischio radicalizzazione dal carcere di Opera. Ultime notizie, caccia all'uomo fuggito. Il malvivente ha approfittato di un momento di distrazione(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 15:18:00 GMT)

Milano - detenuto del carcere di Opera Evade durante ricovero in ospedale. È a rischio radicalizzazione : Si chiama Ben Mohamed Ayari Borhane, 43 anni, il detenuto tunisino del carcere di Opera che è scappato dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano durante un ricovero. Da quanto si apprende, l’uomo è considerato al “livello 1” del rischio di radicalizzazione e si era autoproclamato imam. Si tratta del livello più basso, assegnato ai soggetti che pregano in carcere e invitano alla preghiera altri detenuti. Immediate le ricerche in ...

Milano - Evade detenuto a rischio radicalizzazione : caccia in tutta Italia : Un detenuto a rischio radicalizzazione islamica del carcere di Opera è evaso mentre si trovava in ospedale a Milano, e al momento di lui non c'è nessuna traccia...

Detenuto a rischio radicalizzazione Evade dal carcere di Opera : è caccia all'uomo : Era ricoverato in ospedale e stava scontando una condanna per traffico internazionale di stupefacenti

Francia - detenuto radicalizzato Evade dal carcere di Brest : Francia, detenuto radicalizzato evade dal carcere di Brest Francia, detenuto radicalizzato evade dal carcere di Brest Continua a leggere L'articolo Francia, detenuto radicalizzato evade dal carcere di Brest proviene da NewsGo.

Lodi - detenuto Evade durante l'ora d'aria : ricercato/ Ultime notizie : marocchino scavalca il muro e scappa : Lodi, detenuto evade durante l'ora d'aria: ricercato da ieri in tutti i comuni limitrofi. Giovane marocchino arrestato per spaccio ha scavalcato il muro di cinta.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 08:22:00 GMT)

Napoli - baby detenuto Evade dal carcere minorile di Nisida : Aveva ottenuto un permesso premio ma, allo scadere del beneficio, non è rientrato nel carcere minorile di Nisida, dove era ristretto, facendo perdere le sue tracce. Lo rende noto Donato...

Evade un detenuto marocchino. Caccia all'uomo a Sanremo : Sanremo - Un detenuto marocchino di 25 anni, Abdelhamid Salmane, accusato di tentato omicidio, a quanto pare per aver accoltellato quattro giovani italiani, è evaso stamani dall'ospedale di Sanremo, dove era stato portato dalla polizia penitenziaria per un esame radiologico per sospetta turbercolosi. Stando a quanto fino ricostruito avrebbe dato uno spintone a uno degli agenti di servizio, divincolandosi e scappando con le manette ai polsi. Una ...