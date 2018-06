Euro in leggero rialzo sul dollaro | ma le quotazioni restano in bilico

Euro in leggero rialzo sul dollaro - scambiato a 1 - 1568 : Roma, 30 mag. , askanews, Euro in leggera ripresa sul dollaro : all'apertura dei principali mercati valutari del vecchio continente la moneta unica Euro pea viene scambiata con il biglietto verde a 1,...

Borse Euro pee verso un avvio in leggero rialzo nel Bce Day : Le principali Borse europee e Piazza Affari dovrebbero aprire la seduta odierna in leggero rialzo , in attesa delle indicazioni che arriveranno dalla riunione della Banca centrale europea. L'istituto ...

Piazza Affari in leggero rialzo insieme all'Europa : Chiusura in frazionale rialzo Piazza Affari che si allinea alle principali Borse Europee . La revisione al ribasso dell'inflazione in Eurozona allontana i timori per una politica monetaria più ...