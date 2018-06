Epidemia dell' azzardo | business in aumento da Zagabria a Belgrado

Questo difetto dell iPhone 7 sta diventando una Epidemia : Jones ha espresso preoccupazione anche per chi ripara telefoni in tutto il mondo. Dato che molti di noi possono passare settimane o mesi senza spegnere e riaccendere il proprio smartphone, ha detto, ...

Smartphone e tecnologia spesso nemici della salute : Epidemia mondiale di sonno carente : Un recente studio australiano condotto da David Hillmann dell’ospedale Sir Charles Gairdner di Perth ha evidenziato quanto l'utilizzo spasmodico dello Smartphone, soprattutto legato all'attività lavorativa, possa essere nocivo per la nostra salute in termini di ore di sonno perse irrimediabilmente. La tecnologia fa progressi, ed anche giusto sia così, ma dispiace vedere che, in casi estremi, la cosa si traduca in un peggioramento della qualità ...

Epidemia di Ebola in Congo : sale a 28 il bilancio delle vittime : Altre due persone hanno perso la vita nella Repubblica democratica del Congo a causa del virus Ebola: lo ha reso noto oggi una portavoce del Ministero della Salute Congolese, secondo cui sono stati confermati sette nuovi casi. sale quindi a 28 il bilancio delle vittime dell’Epidemia che ha colpito il Paese africano. Secondo i dati forniti ieri dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, da aprile sono 46 i casi registrati, di cui 14 ...

Il ministero della Salute della Repubblica Democratica del Congo ha confermato la prima morte a causa della nuova epidemia di ebola nel paese. Ha inoltre comunicato la presenza di almeno altri nove casi sospetti, con pazienti che hanno mostrato sintomi