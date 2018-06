Eni : allo studio con Ina interconnessione trasporto gas tra Italia e Croazia : Roma, 26 giu. (AdnKronos) – Eni e la società Croata Ina (Industrika Nafte) hanno firmato oggi un accordo di cooperazione bilaterale (Memorandum of Understanding) per valutare l’opportunità di realizzare una interconnessione tra Italia e Croazia per il trasporto del gas naturale. L’iniziativa, si legge in una nota, mira a fare leva sull’infrastruttura esistente, oggi deputata alla produzione offshore di gas nell’alto ...

'Gran Ballo d'estate : Vai Col Liscio' di Industria ScEnica - Piazza Tirana - 30 giugno : ... Serena Facchini, IsnabaMiranda, Ermanno Nardi eFrancescaPerego-tutt'oggilafannocrescerescalandonelavetta.Oggi Industria Scenica collabora con numerose compagnie teatrali, produce spettacoli di ...

Lifeline : "Salvini viEni qui - ci sono essere umani"/ Migranti - stallo nave : Malta vs Toninelli - "disumani" : Lifeline, 'Salvini venga qui a bordo, ci sono essere umani'. Migranti ancora in mare in attesa di destinazione. Oggi vertice Ue sul caso Ong.

Amministrative 2018 : domEnica di ballottaggio a Brindisi - Francavilla e Oria : Il primo, espressione del centrosinistra con il Partito democratico in testa, il 10 giugno scorso ha ottenuto il 37,23 per cento, mentre il secondo, avvocato al debutto in politica, ha raccolto il ...

A Messina : in previsione del ballottaggio elettorale - di domani domEnica 24 : L'Ufficio elettorale del Comune sta ultimando l'attività in vista dell'appuntamento per il ballottaggio di domani, domenica 24. La Corte d'Appello di Messina ha provveduto alla sostituzione di otto ...

GEnitori maltrattati e aggrediti dai figli : una denuncia e un allontanamento : Lei maltrattava la madre. Lui ha picchiato il padre con il coltello. Due nuovi casi di violenza domestica sono stati scoperti dai carabinieri del comando provinciale di Brindisi, nell'ambito di die ...

Gran Ballo d'estate : Vai Col Liscio di Industria ScEnica - Milano Post : Oggi Industria Scenica collabora con numerose compagnie teatrali, produce spettacoli di sperimentazione, lavora su interventi di drammaturgia di comunità e coesione sociale, progetti di peer ...

Finisce anche l'ultima campagna elettorale : DomEnica i ballottaggi. Siena e altre sfide : Sono quelli delle amministrative; 75 i comuni interessati. Tra i capoluoghi, Siena, Pisa, Ancona, con centrodestra e centrosinistra che si contendono i sindaci; tra i comuni capoluogo i Cinquestelle ...

Mondiali Russia 2018 – Tifosi colombiani ‘gEni del crimine’ : lo stratagemma per introdurre alcool allo stadio [VIDEO] : I Tifosi colombiani raggirano la sicurezza allo stadio: il trucco per introdurre alcool durante le partite dei Mondiali di Russia 2018 diventa virale E’ iniziata da due giorni ormai la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018. Gli italiani non potranno fare il tifo per la Nazionale azzurra, ma è impossibile resistere alla tentazione di seguire le sfide tra i campioni di tutto il mondo e, inevitabilmente, scatta ...

Nazionale - Mancini : 'Chiesa è importante che giochi. Golovin? Lo volevo allo ZEnit' : La prima giornata della Coppa del Mondo è ingiudicabile, tutte le squadre che vogliono vincere attaccano, le altre si difendono lasciano pochi spazi. Così è inevitabile che vengano fuori match meno ...

De Petris : in vista ballottaggio sostEniamo Caudo in III Municipio : De Petris: abbiamo bisogno di una figura come Caudo Roma – Di seguito le parole di Loredana De Petris, senatrice di LeU. “In vista del ballottaggio di domenica prossima, 24 giugno, sosteniamo con forza la candidatura di Giovanni Caudo alla presidenza del III Municipio”. “In questo quadro politico di attacco quotidiano ai valori fondanti della nostra Costituzione- prosegue De Petris- abbiamo bisogno più che mai di una ...

Ballottaggi - Martina : domEnica fermare l'onda nera con il voto : Roma, 19 giu. , askanews, 'Sembra un brutto film, eppure è la realtà. Propongono i censimenti per etnie, seminano ogni giorno propaganda sulla paura e sulla rabbia. Sulla pelle delle persone. Sono al ...

Ballottaggi - Martina : domEnica fermare l'onda nera con il voto : Roma, 19 giu. , askanews, - "Sembra un brutto film, eppure è la realtà. Propongono i censimenti per etnie, seminano ogni giorno propaganda sulla paura e sulla rabbia. Sulla pelle delle persone. Sono ...

Portogallo-Spagna - Santos : 'La Spagna è forte ma non perfetta - Cristiano Ronaldo sta bEnissimo' : Campioni d'Europa in carica, potendo contare su uno dei giocatori dei forti del mondo: insomma, il Portogallo non è una semplice outsider e lo ha confermato anche il c.t. Fernando Santos, alla vigilia della sfida con la Spagna. "Non è presunzione, ma abbiamo le carte in regole ...