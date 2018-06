Energia | “MAD in Monti” | un possibile modello per l’efficientamento dei quartieri storici

meteoweb.eu

: Dal rione di Roma possibile modello per l’efficientamento dei quartieri storici con l’iniziativa MAD in Monti - CorrNazionale : Dal rione di Roma possibile modello per l’efficientamento dei quartieri storici con l’iniziativa MAD in Monti -

(Di martedì 26 giugno 2018) Creare sinergie tra le varie attività produttive del territorio, valorizzare le tecniche degli antichi mestieri e rilanciare il quartiere attraverso un programma di efficientamento energetico. Questi sono gli obiettivi promossi da MAD in Monti (Monti Arte Design), un’iniziativa che ha coinvolto lo storico rione della Capitale, oggi sede di molte attività artigianali. Patrocinato dal I Municipio e organizzato dalle associazioni culturali Incinque Open Art Monti e Marte (Monti in Arte), il progetto coinvolge l’ENEA con il compito di individuare, insieme agli operatori, i possibili interventi di efficientamento da effettuare nelle botteghe e nelle attività del rione per supportarne il tessuto economico e migliorarne la competitività nel mercato di riferimento. Nello specifico ENEA si è occupata di realizzare una mappa del quartiere con i luoghi dove realizzare possibili interventi di ...