Lo stabilimento di Riva di Chieri dell', azienda del Gruppo Whirlpool, e gli attuali 417passeranno dal 16 luglio al gruppo israeliano-cinese Ventures, che produrrà robot per pulire pannelli fotovoltaici e, in seguito, sistemi per la depurazione delle acque. Si chiude così una vertenza durata mesi con il rischio di licenziamento per tutti i. L'è stato firmato.Imanterranno le stesse condizioni contrattuali e salariali.La Ventures chiederà la Cig straordinaria per 24 mesi.(Di martedì 26 giugno 2018)