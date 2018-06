Effetto dazi su Harley Davidson | parte della produzione si sposterà in Europa

Effetto dazi : Harley-Davidson sposta alcune produzioni fuori dagli Usa : MILANO - La guerra dei dazi innescata dagli Usa comincia a far male anche a Washington, costretta a fare i conti con la risposta europea alle misure americane contro le importazioni dall'Europa . È il ...

Effetto dazi-Trump - Borse cinesi in calo : 4.02 Le Borse cinesi accusano il colpo delle sanzioni per 50 mld di dollari annunciate venerdì dagli Usa,con l'aggiunta della minaccia appena comunicata da Trump di nuove misure al 10% su altri prodotti made in China per altri 200mld. L'indice Composite di Shanghai, alla prova dei mercati dopo il festivo, cede in avvio l'1,58%, a 2.974,09 punti,scivolando nelle primissime battute intorno ai minimi degli ultimi 21 mesi, mentre quello di ...

Listini UE spaventati da dazi USA. Effetto cedole a Piazza Affari : Teleborsa, - Finale all'insegna delle vendite per i Listini azionari del Vecchio Continente con la cautela che domina tra gli investitori per i timori di una guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina ,...

Tokyo chiude in rosso. Pesa l'Effetto dazi commerciali : Settimana al via con segno meno per i principali listini asiatici . Le Borse giapponesi chiudono con forti ribassi, mentre i mercati cinesi riapriranno domani a seguito di una festività. A trainare ...

Abb : rischio tagli personale in Usa per Effetto dazi : Roma, 12 giu. (AdnKronos/ats) – Il colosso energetico svizzero Abb potrebbe procedere a una massiccia riduzione di impieghi negli Stati Uniti, conseguenza dei dazi all’importazione sull’alluminio e sull’acciaio imposti da Washington. E’ il rischio indicato dal presidente Ulrich Spiesshofer. Per la fabbricazione dei suoi trasformatori il gruppo ricorre ad acciaio speciale che non è prodotto in misura sufficiente ...