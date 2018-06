E' ufficiale | Nainggolan all' Inter

Inter - Nainggolan ufficiale : contratto fino al 2022 : Il belga: "I nerazzurri mi hanno fatto sentire importante, cosa che a Roma avevo perso. Non mi aspettavo un'accoglienza così calorosa, sono contento di ritrovare Spalletti"

Inter - Nainggolan ufficiale : contratto fino al 2022 : MILANO - La trattativa è stata relativamente veloce e il primo impatto con la sua nuova realtà è stato forte, con i tifosi impazziti e corsi ad abbacciarlo prima assediando l'hotel in cui ha ...

Inter - ufficiale Nainggolan. Intanto Rafinha : “Pensavo di rimanere - ma…” : Rafinha- L’Inter ha ufficializzato l’arrivo di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga arriva in nerazzurro per 24 milioni di euro più Santon e Zaniolo. Intanto, Rafinha si sfoga. Delusione e rammarico per il momentaneo mancato riscatto da parte dell’Inter. “PENSAVO DI RIMARE” Ecco le parole del centrocampista nerazzurro riportate da “SportMediaset”: “Quella all’Inter è stata ...