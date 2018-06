Intesa in Lamborghini : possibile scegliere tra più soldi o più tempo libero : Trecento euro aggiuntivi nel premio di risultato: da 2.700 e 3.000 euro. Più 150 nuove assunzioni. Da domani e per tre giorni i dipendenti della Lamborghini di Sant'Agata Bolognese votano al ...

Estate al mare? Ecco le Bandiere Blu italiane 2018. È tempo di programmare le vacanze e le spiagge più belle sono ancora nel nostro Paese. I posti da scegliere e la regione che ha più titoli : È tempo di progettare vacanze . Se siete amanti del mare e siete a caccia di consigli, ci pensiamo noi a darvi qualche suggerimento. sono appena state ufficializzate, infatti, le Bandiere Blu in Italia 2018: 368 spiagge in tutto. Circa il 10% di quelle premiate su scala mondiale: un bottino notevole. Come noto, infatti, il riconoscimento della Fee, la ong danese Foundation for Environmental Education, può essere assegnato a più tratti di ...

Pd - è tempo di scegliere : La discussione dentro il nostro partito è degenerata in uno scontro tra tifoserie. Chiedere di recuperare i toni adeguati non basta più. Io credo che i toni siano la conseguenza di questioni per troppo tempo rimosse. Dobbiamo recuperare la profondità dei quesiti che ci stanno di fronte.In campo ci sono opinioni diverse che partono tutte da dati di realtà. Riconoscerle in modo non formale e retorico sarebbe un ...