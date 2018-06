E se Vettel non meritasse la Ferrari…

Vettel-Bottas : figuriamoci se Lauda non dice la sua! : L’incidente al via del GP di Francia l’abbiamo visto tutti, quindi inutile descriverlo di nuovo. A fine gara Vettel è andato a chiedere scusa a Bottas e nelle dichiarazioni ai media ha ammesso la sua responsabilità, giudicando quindi equi i 5 secondi di penalità che ha dovuto scontare prima di effettuare l’ultimo pitstop. Ma Niki […] L'articolo Vettel-Bottas: figuriamoci se Lauda non dice la sua! sembra essere il primo ...

F1 - Mondiale 2018 : Hamilton è più forte di Vettel? Uno non sbaglia mai - l’altro troppo spesso : Lewis Hamilton trionfa in Francia e riconquista la vetta della graduatoria del Mondiale 2018 di Formula Uno. La gara di Le Castellet (Francia) è stato un dominio quasi imbarazzante del britannico, primo dall’inizio alla fine, a bordo di una Mercedes tornata a dominare come in Spagna. Sarà stato per l’impiego degli pneumatici con il battistrada ridotto o per le caratteristiche della pista transalpina, ma il weekend di Lewis è stato ai ...

F1 - Hamilton non crede ai suoi occhi : il replay dell’incidente tra Bottas e Vettel fa infuriare Lewis [VIDEO] : Subito dopo la gara, Lewis Hamilton ha guardato l’incidente tra Hamilton e Bottas tradendo un’espressione alquanto sorpresa per la lieve penalità inflitta al tedesco “Un quinto posto come penalità per aver buttato fuori qualcuno in curva uno“, Lewis Hamilton esprime la sua rabbia a caldo per quanto accaduto tra Vettel e Bottas al via del Gp di Francia. Un contatto costato carissimo ad entrambi i piloti e causato da una ...

F1 - Mondiale 2018 : Lewis Hamilton inizia il trittico di gare nel migliore dei modi - Vettel sa che non può più sbagliare : inizia il trittico di gare di inizio estate e Lewis Hamilton (Mercedes) torna nuovamente in vetta alla classifica del Mondiale di Formula Uno. il distacco che lo separava da Sebastian Vettel (Ferrari), un solo punto, non era certo di enorme sicurezza per il tedesco, ma il fine settimana del Gran Premio di Francia poteva finire anche peggio per l’ex Red Bull. Ancora una volta, infatti, il tedesco ha rovinato la sua gara in curva 1, andando ...

F1 - Bottas non le manda a dire a Vettel : “ho frenato tardi ma gli ho lasciato lo spazio per non colpirmi” : Il pilota finlandese ha parlato dell’incidente con Vettel avvenuto al via, spiegando il suo punto di vista sulla vicenda Il più arrabbiato della giornata non può che essere Valtteri Bottas, colpito da Vettel al via e costretto ad una gara di rimonta conclusa al settimo posto. Photo4 / LaPresse Un contatto, quello con il tedesco della Ferrari, che ha causato anche un danno al fondo della Mercedes del finlandese, che non è riuscito più a ...

F1 – Lauda duro sull’errore di Vettel in Francia - Niki non perdona Seb ed i commissari di gara : “penalità inadeguata” : Niki Lauda commenta il Gp di Francia appena terminato, che si è caratterizzato per un errore in partenza di Sebastian Vettel, poi penalizzato Lewis Hamilton vince il Gp di Francia e torna in testa alla classifica piloti del campionato mondiale di Formula Uno. A Le Castellet il pilota britannico colleziona la sua terza vittoria di stagione seguito da Max Verstappen e Kimi Raikkonen, che negli ultimi giri ha beffato Daniel Ricciardo con un ...

Formula 1 Francia - la griglia di partenza : Hamilton rialza la testa - Vettel non entusiasmante : Formula 1 Francia – Continua il programma di Formula 1, prossimo appuntamento in Francia, qualifiche che hanno regalato emozioni. Lewis Hamilton torna a spingere grazie al motore nuovo e conquista una super pole position, 1:30.029, una prestazione assurda che non lascia scampo ai propri avversari. In seconda posizione Bottas, niente da fare per Sebastian Vettel, che deve accontentarsi della seconda fila, da dove scatterà insieme a Max ...

F1 Francia - Vettel : «Non sono riuscito a tirare fuori tutto il potenziale» : LE CASTELLET - Ha puntato maggiormente sul passo gara piuttosto che sul giro secco Sebastian Vettel, ma è riuscito ad ottenere il 5° tempo di giornata. A fine giornata il tedesco è comunque ...

F1 - Vettel fa autocritica dopo le libere : “non sono riuscito a tirare fuori tutto il potenziale della macchina” : Il pilota tedesco se l’è presa con se stesso dopo quanto accaduto nel corso delle libere, sottolineando di non essere riuscito a tirare fuori tutto il potenziale dalla sua Ferrari La prima giornata di prove libere del Gp di Francia sanciscono il dominio di Lewis Hamilton che, dopo le FP1, chiude al comando anche le FP2. Il pilota campione del mondo in carica ferma il crono sull’1:32.539, precedendo di ben sette decimi le due Red Bull ...

F1 - Vettel ‘boccia’ il nuovo motore Mercedes : “non credo sia possibile fare la differenza con un’evoluzione” : Week-end importante per la Ferrari quello in programma in Francia, Vettel punta le Mercedes e non si preoccupa del nuovo motore che verrà montato sulle W09-H di Hamilton e Bottas Il giorno atteso è arrivato, si scende in pista oggi per le prime due sessioni di prove libere del Gp di Francia. Sarà una giornata importante per tutti i team, visto che il tracciato del Paul Ricard manca in calendario da più di dieci anni. Photo4 / ...

F1 - Gp Francia Vettel è fiducioso 'Non ho motivi per temere il circuito' : LE CASTELLET - 'A Le Castellet ci sono tutte le condizioni per continuare a far bene'. Reduce dal bel successo in Canada , Sebastian Vettel si dice fiducioso della prossima tappa, il Gp di Francia, ...

F1 – Vettel sicuro di sè in Francia : “non vedo un motivo per cui dovremmo faticare” : Sebastian Vettel positivo e fiducioso alla vigilia del Gp di Francia: le sensazioni del ferrarista dal circuito di Paul Ricard Tutto pronto sul circuito di Paul Ricard per l’ottava gara della stagione 2018 di F1. I piloti delle quattro ruote tornano in Francia dopo 10 anni, per quello che si prospetta un fine settimana da urlo. Occhi puntati, nel giovedì dedicato alla stampa, in particolar modo sui piloti di casa, Ocon, Gasly e Grosjean, ...

F1 - Hamilton mette in guardia la Ferrari : “voglio battere Vettel in Francia - non dobbiamo apparire deboli” : Il campione del mondo in carica ha parlato del duello con Sebastian Vettel, sottolineando come abbia tutte le intenzioni di vincerlo senza apparire debole al suo cospetto Il week-end del Gp di Francia potrebbe essere quello giusto per l’ufficialità del rinnovo di Lewis Hamilton con la Mercedes, essendo il suo contratto in scadenza alla fine di questa stagione. Photo4 / LaPresse Il pilota britannico ha già trovato un’intesa totale con ...

F1 - Vettel fa chiarezza : “Guai con gli pneumatici ribassati? Il problema in Spagna non furono le gomme” : In vista del Gp di Francia, il pilota tedesco ha tranquillizzato i tifosi sottolineando come la Ferrari non soffra gli pneumatici ribassati La vittoria ottenuta in Canada è ormai il passato, la Ferrari si concentra adesso sull’ottavo appuntamento del calendario di Formula 1 che si svolgerà sul circuito di Le Castellet. Photo4 / LaPresse Per il Cavallino si tratta di un esame importante, dal momento che la Pirelli porterà in Francia ...