E poi c’è Cattelan…in Champions League!

Formula 1 - diretta del GP di Francia : in prima fila le Mercedes - poi c’è Vettel : Dopo il passaggio a vuoto in Canada, la Mercedes torna a mostrare i muscoli, piazzando in prima fila entrambi i suoi piloti nel Gran Premio di Francia, ma la Ferrari c’è – di sicuro con Sebastian Vettel, meno al momento con Kimi Raikkonen – e promette battaglia. In pole parte Lewis Hamilton ha fatto segnare il miglior tempo (1’30″029) davanti a Valtteri Bottas. Vettel è rimasto a guardare, da lontano, fermandosi al ...

“Come un film horror”. Cosa c’era nel suo cono gelato. Lui è svenuto - poi l’immediato arrivo dei carabinieri : La notizia ci ha messo poco a fare il giro dei social e del web in generale, perché ha lasciato tutti di stucco e ci si è ritrovati improvvisamente in una faccenda che sembrava perfetta per il migliore dei film horror. Si può definire a tutti gli effetti “una sorpresa” choc, perché dentro al gelato appena acquistato in una gelateria a Palermo, nella zona di Passo di Rigano, all’interno del cono un cliente ha trovato un ...

Cottarelli lascia il Colle - non c’è la lista dei ministri. Lo spread a quota 320 - poi scende. Crolla la Borsa : Sergio Mattarella riceverà di nuovo domani mattina il premier incaricato, Carlo Cottarelli, che ha lasciato il Quirinale dopo un colloquio di circa mezz’ora con il Capo dello Stato. Cottarelli non ha rilasciato dichiarazioni ed è tornato alla Camera per proseguire il suo lavoro. Lo spread, intanto, continua a schizzare. Nelle prime contrattazioni, ...

Arabia Saudita-Italia 1-2 : Balotelli torna e segna Foto poi c’è Belotti : Nell’amichevole in Svizzera, debutto di Mancini c.t., Mario rientra dopo quattro anni e va subito a segno. Venerdì nuovo test con la Francia. Gli azzurri non vincevano da ottobre

Ecografia choc. Incinta di 7 settimane - scopre cosa c’è nel suo utero e resta sconvolta. Il pianto disperato poi la decisione : Chad e Amy Kempel, rispettivamente 36 e 34 anni, sono due genitori felici. Vivono in California. La loro storia, però, merita di essere raccontata. Chad e Amy hanno due figlie gemelle, Marshall e Spencer ma vogliano allargare la famiglia e aggiungere un nuovo membro. Amy, però, ha problemi di ovulazione e, per restare Incinta, le sue ovaie devono essere iperstimolate. “Solo iperstimolandole, le mie ovaie producono le uova” ha spiegato la donna ...

Formula 1 - Hamilton in pole a Barcellona. poi c’è Bottas. Le Ferrari in seconda fila : Le Mercedes conquistano la prima fila nelle qualifiche del Gp di Catalunya. Lewis Hamilton partirà in pole position seguito dal compagno di squadra Valtteri Bottas. Alle loro spalle, entrambe le Ferrari: Sebastian Vettel partirà dalla terza posizione con Kimi Raikkonen al suo fianco. Terza invece per le Red Bull, con Verstappen che partirà davanti al compagno Ricciardo. Completano la top ten Kevin Magnussen (Haas), Fernando Alonso (McLaren), ...