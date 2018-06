E ora si apre la stagione senza urne di Salvini

Apre ancora a Madrid il quinto Mi Store ufficiale in Spagna - con nuovi prodotti in vendita : Ha aperto nello scorso weekend il nuovo negozio spagnolo di Xiaomi, il quinto nel Paese, e il quarto a essere collocato nella capitale spagnola. L'articolo Apre ancora a Madrid il quinto Mi Store ufficiale in Spagna, con nuovi prodotti in vendita proviene da TuttoAndroid.

ora o mai più - Lisa a Blogo : "La più grande vittoria è esserci. Parlare della malattia riapre una ferita ma spero sia utile" : Lisa è una delle concorrenti di Ora o mai più, il varietà musicale di Rai 1, attualmente in onda, condotto da Amadeus.La cantante di origini calabrese, conosciuta al grande pubblico soprattutto per la sua canzone Sempre, ha vinto le prime due puntate di Ora o mai più.prosegui la letturaOra o mai più, Lisa a Blogo: "La più grande vittoria è esserci. Parlare della malattia riapre una ferita ma spero sia utile" pubblicato su TVBlog.it 20 ...

"Un contratto per i rider" : si apre il tavolo Di Maio-Foodora : Un tavolo a cui possano partecipare rider, aziende della cosiddetta gig economy e ministero per stilare un nuovo modello di contratto che garantisca diritti e tutele ai lavoratori in alternativa al cosiddetto "decreto dignità" che era stato annunciato la scorsa settimana. È la proposta che Luigi Di Maio ha fatto alle cinque aziende specializzate nelle consegne di cibo attraverso piattaforme digitali (Deliveroo, JustEat, Foodora, Domino's Pizza e ...

Lavoro - Foodora apre a Di Maio : via a un tavolo per il contratto dei rider : Il ministro: "L'obiettivo è la guerra al precariato. Vorrei un contratto nazionale della Gig economy". E le aziende del settore: "Troveremo una soluzione, c'è spirito di collaborazione"

Lavoro - Foodora apre a Di Maio : verso un tavolo per il contratto dei rider : Nell'incontro tra il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, e i rappresentanti delle piattaforme di food delivery riguardo alla tutela del Lavoro dei rider "c'è stato molto dialogo e trasparenza". Lo ha ...

Terremoto : a Norcia riapre il ristorante Europa : La città di Norcia da oggi ritrova, 20 mesi dopo la grande scossa del 30 ottobre, lo storico ristorante dell’Hotel Europa che da adesso si chiamerà “Nemo”, riprendendo il soprannome del fondatore dell’hotel, Alessandro Allegrini. Viene riaperto in una delle strutture realizzate per la delocalizzazione delle attivita’ commerciali, nella zona di Porta Ascolana. “E’ un giorno importante. Abbiamo deciso ...

Deliveroo apre la piattaforma alle consegne "in proprio" dei ristoranti : Mettere a disposizione la propria piattaforma tecnologica anche ai ristoranti che vogliono effettuare le consegne a casa, ma hanno già i propri rider. Deliveroo rilancia la competizione nel settore ...

Taormina : al Timeo apre Otto Geleng - solo 100 giorni per un ristorante esclusivo (2) : (AdnKronos) - La posateria in argento è firmata Christofle Parigi e si abbina alla ceramica Villeroy & Boch. A completare il tutto i lumi ad olio in ceramica bianca che richiamano l’illuminazione di un tempo, realizzati a mano dai fratelli Iudici, artigiani siciliani tra gli ultimi eredi della tradi

Taormina : al Timeo apre Otto Geleng - solo 100 giorni per un ristorante esclusivo : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - solo cento giorni per immergersi nell'atmosfera delle ville siciliane di un tempo e assaporare una cucina dove tradizione e modernità esaltano le migliori materie prime che l'isola offre. Si chiama 'Otto Geleng' ed è il nuovo ristorante esclusivo inaugurato dal Belmond

Trump spiazza e apre a Mosca. ora le sanzioni sono "rivedibili" : Non sarà politicamente corretto, ma abbiamo un mondo da governare qui'. Come dire se devo trovare un'intesa sull'ordine mondiale fatemi discutere con qualcuno alla mia altezza. Certo il Cremlino non ...

Amazon : Sbarra (Cisl) - Ispettorato lavoro apre fase nuova in tutela lavoro : Roma, 8 giu. (AdnKronos) – “E’ una decisione importante che apre indubbiamente una fase nuova di maggiori tutele per i lavoratori nel settore della new economy e della logistica la notifica dell’Ispettorato del lavoro ad Amazon che avendo sforato le quote per l’utilizzo di lavoratori somministrati dovrà assumere 1.300 lavoratori che ora potranno chiedere la stabilizzazione dal primo giorno del loro utilizzo”. ...

Amazon : Sbarra (Cisl) - Ispettorato lavoro apre fase nuova in tutela lavoro : Roma, 8 giu. (AdnKronos) – “E’ una decisione importante che apre indubbiamente una fase nuova di maggiori tutele per i lavoratori nel settore della new economy e della logistica la notifica dell’Ispettorato del lavoro ad Amazon che avendo sforato le quote per l’utilizzo di lavoratori somministrati dovrà assumere 1.300 lavoratori che ora potranno chiedere la stabilizzazione dal primo giorno del loro utilizzo”. ...

Amazon : Sbarra (Cisl) - Ispettorato lavoro apre fase nuova in tutela lavoro : Roma, 8 giu. (AdnKronos) – “E’ una decisione importante che apre indubbiamente una fase nuova di maggiori tutele per i lavoratori nel settore della new economy e della logistica la notifica dell’Ispettorato del lavoro ad Amazon che avendo sforato le quote per l’utilizzo di lavoratori somministrati dovrà assumere 1.300 lavoratori che ora potranno chiedere la stabilizzazione dal primo giorno del loro utilizzo”. ...

Spread ad alta tensione - sfiora i 270 punti. La Borsa apre in ampio calo : Forte pressione sui Btp: lo Spread sulla scadenza decennale sfiora i 270 punti base (267) da 255 della chiusura di ieri, con un rendimento del Btp al 3,01%. Spread in rialzo anche sul due anni, a 221 punti base a fronte di un rendimento del titolo italiano dell’1,56%....