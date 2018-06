E all asilo nido si balla con il robot

Schio. Porta la figlioletta all’asilo e torna a casa : mamma Romina muore 46 anni : Romina, mamma single di 46 anni e con una bimba di soli 4 anni da crescere, è stata trovata morta da un amico che era passato a farle visita nella sua abitazione nel Vicentino. Probabile che sia stata colta da un attacco cardiaco.Continua a leggere

Migranti - Emmanuel Macron e Angela Merkel all’Italia : “I richiedenti asilo devono stare dove vengono registrati” : Migranti, Emmanuel Macron e Angela Merkel all’Italia: “I richiedenti asilo devono stare dove vengono registrati” Francia e Italia sono intenzionate “ad accogliere le posizioni italiane” per quanto riguarda la questione migratoria, ma stando alla dichiarazione congiunta diffusa ieri sera sembra che le proposte avanzate dal premier Giuseppe Conte non siano state granché prese in considerazione […] L'articolo Migranti, Emmanuel ...

Migranti - Emmanuel Macron e Angela Merkel all’Italia : “I richiedenti asilo devono stare dove vengono registrati” : Francia e Italia sono intenzionate "ad accogliere le posizioni italiane" per quanto riguarda la questione migratoria, ma stando alla dichiarazione congiunta diffusa ieri sera sembra che le proposte avanzate dal premier Giuseppe Conte non siano state granché prese in considerazione da Merkel e Macron.Continua a leggere

Sacile - testa di maiale davanti a un alloggio di richiedenti asilo - : stata trovata stamattina, nella provincia di Pordenone, appoggiata su una recinzione insieme ai resti di alcune interiora. Gli otto inquilini della casa, che oggi festeggiano la fine del Ramadan, ...

Sacile - testa di maiale davanti a un alloggio di richiedenti asilo : Sacile, testa di maiale davanti a un alloggio di richiedenti asilo È stata trovata stamattina, nella provincia di Pordenone, appoggiata su una recinzione insieme ai resti di alcune interiora. Gli otto inquilini della casa, che oggi festeggiano la fine del Ramadan, hanno deciso di non sporgere denuncia. Si cercano gli autori del ...

Pordenone - testa di maiale davanti alla casa di alcuni richiedenti asilo : SACILE - Una testa di maiale mozzata, appoggiata sulla recinzione di un alloggio che ospita otto richiedenti asilo. È stata trovata questa mattina, a Sacile, in provincia di Pordenone, dagli occupanti ...

Vaccini - il Tar dà ragione al Comune di Lovere : bimbo escluso dall'asilo : Brescia, 14 giugno 2018 - Il bambino fu lasciato fuori dall'asilo perché non vaccinato , quindi riammesso per la causa intentata dai genitori che risiedono a Lovere, sulla sponda bergamasca del lago d'...

Migranti : in Ue potranno lavorare dopo 6 mesi dalla richiesta asilo : Migranti: in Ue potranno lavorare dopo 6 mesi dalla richiesta asilo Migranti: in Ue potranno lavorare dopo 6 mesi dalla richiesta asilo Continua a leggere L'articolo Migranti: in Ue potranno lavorare dopo 6 mesi dalla richiesta asilo proviene da NewsGo.

Violenze all’asilo nido Baby World Bicocca di Milano/ Il pm chiede 3 anni di carcere ai responsabili : Violenze all’asilo nido Baby World Bicocca di Milano: il pubblico ministero chiede 3 anni di carcere a due dei quattro responsabili delle Violenze nei confronti dei bambini piccolissimi(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 15:15:00 GMT)

Milano - chat e ironie all'asilo : il giudice riammette la bimba «espulsa» : L'ispezione del Miur si concluderà tra qualche giorno ma intanto, sul caso della bambina messa alla porta dalla scuola dell'infanzia per le ironie postate dalla madre su una chat di genitori , si ...

Casamassima - investita in bicicletta davanti all'asilo : paura per una bambina : Tanto spavento, ma per fortuna sembra niente di più. Una bambina che stava gironzolando con gli amichetti in bicicletta è stata investita quest'oggi a Casamassima, in via don Gaetano Grandolfo davanti ...

Ironia in chat su una dirigente : la scuola punisce una mamma espellendo la figlia dall’asilo : Ironia in chat su una dirigente: la scuola punisce una mamma espellendo la figlia dall’asilo Il caso sfocia in una battaglia legale: l’istituto milanese chiede un risarcimento danni e la famiglia denuncia “comportamenti ritorsivi ingiustificati contro una minore” Continua a leggere L'articolo Ironia in chat su una dirigente: la scuola punisce una mamma espellendo la figlia dall’asilo proviene da NewsGo.

Commento sulla direttrice nella chat delle mamme : 'Chi se la piglia?'. E lei espelle i due figli dall'asilo : Le chat di gruppo sono un facile metodo per dimostrare che il diavolo esiste . Che siano gruppi di Whatsapp tra ragazzini, tra 40enni nostalgici, o tra mamme, cambia poco: farsi scappare una parola di ...

Asilo in Europa : gli insospettabili alleati del Regolamento di Dublino - : Il mondo è cambiato, ma non il sistema d'Asilo e il criterio giuridico in base al quale tocca al Paese di 'primo ingresso' la competenza sull'esame della domanda se l'ingresso dello straniero è ...