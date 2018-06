Ducati Multistrada | è lei la nuova Regina dell’infernale Pikes Peak GALLERY

sportfair

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - GBorgiotti : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - GBorgiotti : Ducati Multistrada corso di guida sicura con accenni alla guida sportiva: - infoitscienza : Ducati ritorna alla vittoria alla Pikes Peak con Dunne e la Multistrada 1260 -

(Di martedì 26 giugno 2018) Carlin Dunne in sella alla1260trionfa nella prestigiosa gara in Colorado Il pilotaCarlin Dunne, alla guida della1260, si è aggiudicato la vittoria dellaInternational Hill Climb 2018, la prestigiosa gara in salita svoltasi questo fine settimana sulle montagne del Colorado, riportandoalla vittoria e riconquistando la corona di “King Of The Mountain”. Guidando con grinta, coraggio e forte di una moto veloce, Dunne ha completato la “Race to the Clouds” con un tempo di 9’59’’102, conquistando la sua quarta vittoria alla, in sella ad una. “Ci siamo riusciti! Siamo saliti sul gradino più alto del podio per la quarta volta – ha detto Carlin Dunne al traguardo della gara. – La1260 si è rivelata straordinaria, proprio come tutti noi ci aspettavamo. La Moto era ...