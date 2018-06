ilfattoquotidiano

: Droghe, boom di segnalazioni per consumo: quasi +40% in due anni - SkyTG24 : Droghe, boom di segnalazioni per consumo: quasi +40% in due anni - Cascavel47 : Droghe, il IX Libro bianco parla chiaro: non è col carcere che si combatte la dipendenza - sadape54 : RT @parliamdidroghe: Oggi si presenta il IX Libro Bianco sulle droghe: Tossicodipendente un carcerato su quattro via @LaStampa https://t.co… -

(Di martedì 26 giugno 2018) È stato presentato stamattina al Senato, in occasione della Giornata internazionale delle Nazioni Unite contro l’abuso e il traffico illecito di droga, il IXsullepromosso da La società della ragione insieme a Forum, Antigone, Cgil, Cnca e Associazione Luca Coscioni. Il documento – di cui consiglio la lettura a chiunque abbia a cuore un argomento così centrale – è estremamente ricco e offre una panoramica di tanti ambiti collegati al tema delle tossicodipendenze: dall’evoluzione dei servizi per come emerge dalle relazioni annuali almento del dipartimento Politiche Antidroga della presidenza del Consiglio dei ministri alla situazione internazionale per quanto riguarda la regolamentazione dell’uso della cannabis, dallo stato della ricerca scientifica sugli effetti dellesul cervello al cambiamento nei consumi delle sostanze, dagli ...