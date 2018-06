Droga | tossicodipendente un detenuto su 4 E quadruplicano i minori sanzionati

In galera per Droga. Tossicodipendente un carcerato su quattro : Sfiorano il raddoppio le segnalazioni per consumo di sostanze stupefacenti, quadruplicano i minori sanzionati. In otto casi su dieci per derivati dalla cannabis. Nella nona edizione del Libro bianco sulle droghe, presentato questa mattina a Roma e prodotto di un lavoro collettivo di diverse associazioni tra cui Luca Coscioni, Antigone e Gruppo Abel...