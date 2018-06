“Dov’è finita Aida Nizar?” Dopo il Grande Fratello l’oblio | ecco che fine ha fatto

caffeinamagazine

(Di martedì 26 giugno 2018) È un bel po’ che non sentiamo parlare diNizar, concorrente dell’ultima edizione delche al suo arrivo aveva messo in pericolo gli equilibri della casa. I fan che continuano a monitorarla e seguirla sui social ieri hanno potuto leggere su Instagram un post in cui la spagnola raccontava di voler entrare a far parte della squadra de ”Le Iene”. “Sono stata la Iena più coraggiosa della Spagna… e adesso anche in Italia? Potrebbe anche essere! Chi lo sa! – ha esordito l’esuberante spagnola in un post su Instagram – Posso dire soltanto a voi cari telespettatori che è certo che c’è bisogno di una Iena in Italia travolgente, solare, coraggiosa, abile, determinata e soprattutto sempre pronta a scoprire la verità”, ha poi aggiunto l’ex gieffina dell’edizione numero quindici che ha visto la vittoria di Alberto Mezzett, il ...