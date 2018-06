Dopo il Trono Over | Gemma Galgani sbarca a Temptation Island

La promessa di Kit Harington : ‘Addio Jon Snow - Dopo la fine de Il trono di spade mi taglierò barba e capelli’ : Se Emilia Clarke ha pensato di dire addio a Il trono di spade con un tenero messaggio affidato a Instagram, e se l'attrice ha addirittura fatto proprio negli ultimi tempi il biondo platino della "sua" Daenerys Targaryen, c'è qualcuno che ha delle idee molto diverse su come prendere le distanze dal proprio personaggio: Kit Harington, che in Game of Thrones interpreta Jon Snow, ha svelato i suoi piani per una trasformazione completa una volta ...

Uomini e Donne/ Mario Serpa e Claudio Sona - appello del pubblico Dopo la rottura (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Mario Serpa, dopo la rottura con Claudio Sona, potrebbe essere il nuovo tronista del trono gay? L'appello dei fan a Maria De Filippi(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 07:35:00 GMT)

Le reazioni del cast di Lucifer al rinnovo - Dopo l’annuncio di Netflix : dai video all’ironia su Il Trono di Spade : Neanche il cast di Lucifer è riuscito a contenere la gioia nel vedere la propria serie rinnovata. dopo la possibile acquisizione da parte di Amazon, alla fine Netflix è riuscito a spuntarla, garantendo una quarta stagione allo show con protagonista Tom Ellis. I ringraziamenti sono andati in primis ai fan, che hanno contribuito a portare avanti la campagna social #SaveLucifer. Gli attori Tom Ellis e Lauren German hanno scritto: “Non riesco ad ...

Claudio Sona e Mario Serpa si sono lasciati/ Uomini e Donne : tutti gli indizi dell’addio Dopo il trono gay : Claudio Sona e Mario Serpa si sono lasciati, Uomini e Donne: tutti gli indizi dell’addio dopo il trono gay; la coppia pare essere ufficialmente scoppiata, ecco perché.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 16:59:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Dopo l’addio di Giorgio Manetti - Gemma si dedica al nipote (Trono over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono Over. Sossio Aruta ed Ursula Bennardo: continua la loro storia d'amore Dopo la fine del programma? Le ultime novità(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 13:23:00 GMT)

Uomini e Donne/ Sossio Aruta e Ursula Bennardo stanno ancora insieme? Le novità Dopo l'esclusiva (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Sossio Aruta ed Ursula Bennardo: continua la loro storia d'amore dopo la fine del programma? Le ultime novità(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 07:35:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Valentina Pivati risponde agli haters Dopo la scelta di Mariano (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. dopo la scelta che l’ha unita a Mariano Catanzaro, Valentina Pivati ha risposto sui social agli attacchi degli haters…(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 07:35:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Sossio Aruta - Dopo Ursula a Temptation Island? Mistero sui social (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono over: Sossio Aruta, dopo aver concesso l’esclusiva a Ursula, ha sorpreso i suoi fan con un hashtag misterioso. Ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne - Giorgio Manetti lascia il Trono Over : l'addio Dopo quel ballo con Gemma : dopo anni di presenza al Trono Over di Uomini e Donne, dopo la lunga e travagliata relazione con Gemma Galgani e dopo il gossip del presunto flirt con Tina Cipollari che ha riempito le pagine dei settimanali di gossip, sembra che Giorgio Manetti abbia detto addio al programma di Maria De Filippi. --A lanciare l'indiscrezione è stato il Vicolo delle news. Il sito di gossip ha pubblicato quanto riportatogli da una persona presente in studio ...

Uomini e Donne/ Mariano Catanzaro e Valentina Pivati : avvistamento Dopo la scelta e non solo! (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Mariano Catanzaro e Valentina Pivati sono stati avvistati dopo la scelta: ecco come prosegue la loro storia(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 07:05:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Marco lascia Gemma Dopo il discorso di Giorgio (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono Over. Marco Cappagli sta fingendo con Gemma Galgani? Nadia Rinaldi avverte la dama: "Tina Cipollari ha ragione!"(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 15:40:00 GMT)

Grande Fratello - quanti soldi ha perso Dopo la fuga degli sponsor? Ecco la cifra astronomica : Il Grande Fratello 15 continua a fare il pieno di spettatori, eppure nonostante il successo di ascolti, la fuga degli sponsor conta ben 11 marchi che hanno ritirato i loro prodotti e 5 che si sono ...

Uomini e Donne/ Nilufar Addati e Giordano : finalmente felici Dopo la scelta - video (trono classico) : Uomini e Donne, anticipazioni e news trono classico: Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sono stati immortalati insieme in un divertente filmato, che dimostra quanto i loro...(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 07:35:00 GMT)

Astronomia : alcune stelle si sono formate appena 250 milioni di anni Dopo il Big Bang : Un’equipe internazionale di astronomi ha usato ALMA per osservare una galassia distante, MACS1149-JD1. Hanno rivelato un debole chiarore emesso dall’ossigeno ionizzato nella galassia. Mentre questa luce infrarossa viaggiava nello spazio, l’espansione dell’Universo ne allungava più di dieci volte la lunghezza d’onda, fino a quando è giunta sulla Terra e è stata rivelata da ALMA. L’equipe ha dedotto che il ...