Dopo il caso Almirante Raggi presenta una mozione per Roma

Bologna - nascerà bambino Dopo trapianto di utero tra sorelle gemelle : primo caso al mondo : Un parto destinato a fare notizia quello previsto a Bologna che vede cooperare alla sua riuscita una equipe internazionale, che attraverso un trapianto di utero ed una successiva fecondazione assistita, sta portando a termine una gravidanza che rappresenta un "unicum" a livello mondiale. Protagoniste della vicenda, che rappresenta una vera e propria pietra miliare nel campo della medicina e della fecondazione assistita, due sorelle gemelle. Una ...

Asl : controlli a Pomezia Dopo caso tubercolosi a scuola : Asl: controlli previsti dalle linee guida ministeriali Roma – Di seguito il comunicato diramato da Asl Roma 6. “La Asl Roma 6 in data odierna ha ricevuto la notifica di un caso di tubercolosi relativo a un alunno di una scuola superiore di Pomezia. Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Asl, di concerto con la Direzione aziendale, sta effettuando, come prassi, i controlli previsti dalle linee guida ...

Calcio - caos formazione gironi : aumentano le possibilità del Crotone di essere ripescato in serie A Dopo il caso Chievo. Presentato alla stampa il tecnico Stroppa : Quando tutte le società di serie A, B, C, sono in piena attività per risolvere alcune situazioni: ingaggio o conferma

VACCINI - SALVINI : “STO CON LA GRILLO”/ Dopo Burioni attacca Lorenzin : “Vuole distrarre da caso Saviano” : VACCINI, Burioni contro SALVINI: il ministro dell'Interno ha definito "inutili" i dieci obbligatori, il medico sottolinea che la sua è "una bugia pericolosissima"(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 22:56:00 GMT)

“È sul corpo di Yara”. Caso Gambirasio : la scoperta sui resti della ragazzina Dopo quasi 8 anni. La speranza per Massimo Bossetti : Ci sono novità sul fronte del processo a Massimo Bossetti, già condannato in secondo grado per l’omicidio a Brembate, in Lombardia, della ginnasta 13enne Yara Gambirasio. Dopo la notizia che riguarda la difesa del muratore, intenta a riportare il dna di Bossetti sul tavolo del giudice, spunta un terzo Dna. Secondo il professor Peter Gill, padre della genetica forense con cattedra all’università di Oslo, esperto di fama mondiale ...

Parma - Fabio Ceravolo tuona Dopo il caso sms : “adesso parlo io!” : Fabio Ceravolo alza la voce per chiarire quanto accaduto nelle ultime settimane, il Parma è al centro di una vera e propria bufera dopo gli sms di Calaià ai calciatori dello Spezia Il calciatore del Parma Fabio Ceravolo, finito alla ribalta delle cronache per il noto caso Parma, ha rilasciato attraverso il sito ufficiale del club emiliano un comunicato per chiarire quanto accaduto: “Sono rimasto in silenzio a lungo ma mi sembra il ...

Ravenna - carabiniere ucciso nel 1987 : caso riaperto Dopo 31 anni - ci sono 3 indagati : La Procura di Ravenna ha riaperto il fascicolo della morte di Pier Paolo Minguzzi, 21enne di Alfonsine, studente universitario e carabiniere di leva alla stazione di Mesola (Ferrara), sequestrato il 21 aprile 1987 e probabilmente ucciso quasi subito. Tra i tre coinvolti un uomo all'epoca anche lui nell'Arma.Continua a leggere

Carabiniere strangolato e gettato nel fiume - Dopo 31 anni si riapre il caso : Ravenna, 19 giugno 2018 - La Procura ha riaperto il caso dell'omicidio di Pier Paolo Minguzzi, il 21enne di Alfonsine , studente universitario e Carabiniere ausiliario alla stazione di Mesola , ...

Procura Ravenna riapre caso Dopo 31 anni : ANSA, - Ravenna, 19 GIU - La Procura Ravennate dopo 31 anni ha riaperto il fascicolo della morte di Pier Paolo Minguzzi, 21enne di Alfonsine , Ravenna, , studente universitario e carabiniere di leva ...

Il caso di Stefania Barral - dispersa Dopo un incidente : “Ricerche sospese troppo presto” : L’incidente stradale, in cui è morto il fidanzato che era alla guida della moto, è accaduto l’11 giugno in territorio francese. Stefania Barral, 38 anni, da allora è dispersa. La deputata Daniela Ruffino ha sollecitato il governo ad attivarsi nelle ricerche: a suo dire, le autorità francesi le hanno interrotte troppo presto.Continua a leggere

Nazionale - le esilaranti scuse di Ventura Dopo il flop azzurro : da Insigne a Balotelli - sino al caso De Rossi - dichiarazioni inconcepibili : Gian Piero Ventura continua a far parlare di sè dopo il clamoroso flop azzurro che ha portato alla mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale russo L’ex Ct della Nazionale italiana, Gian Piero Ventura, è tornato a parlare della sua disastrosa esperienza azzurra, culminata con la mancata qualificazione ai Mondiali di Russia 2018. All’interno della lunga intervista alla Gazzetta dello sport, vi sono stralci nei quali Ventura ...

“Ecco cosa voglio fare con i rom”. Salvini - la decisione choc del ministro dell’Interno. Dopo il caso migranti - è ancora polemica : Non ci soltanto gli immigrati nei pensieri del ministro degli Interni Matteo Salvini. Anzi, il caso dell’Acquarius, ormai sbarcata in terra iberica, sembra solo un lontano ricordo. Non che sia risolta come problematica, quella dell’immigrazione clandestina, ma perlomeno la percezione dell’elettorato di destra è salva. Ora, è il momento di fare i conti con i problemi radicalmente più “interni” appunto, e non farsi prendere dalle rogne ...

M5S - classe dirigente e qualità Dopo il caso Lanzalone : Nessuno è in grado di dire, allo stato dei fatti, come ne usciranno i Cinquestelle dall'inchiesta su Parnasi e Lanzalone. Il ruolo del secondo, l'avvocato grande «aggiustatore» di problemi per conto ...

Russiagate - Giuliani evoca grazia presidenziale Dopo caso Manafort : Russiagate, Giuliani evoca grazia presidenziale dopo caso Manafort Russiagate, Giuliani evoca grazia presidenziale dopo caso Manafort Continua a leggere L'articolo Russiagate, Giuliani evoca grazia presidenziale dopo caso Manafort proviene da NewsGo.