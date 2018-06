Dominator Ilumen 28M M Y Kaliente – Sfrarzo | velocità e tecnologie all’ultimo grido | i

sportfair

: Videoworks: tecnologia e domotica a bordo del Dominator Ilumen 28m | - 69conigli : Videoworks: tecnologia e domotica a bordo del Dominator Ilumen 28m | -

(Di martedì 26 giugno 2018) Sveltale le nuovea bordo dello yacht iper lusso28M M/YVideoworks ha integrato a bordo di uno degli yacht di maggiore successo del cantiere austro/italiano, le più sofisticatedell’home entertainment, dell’automazione e della domotica. L’28m era l’attesissima novità della flottae M/Y, consegnato la scorsa stagione ai suoi armatori americani, non ha deluso le aspettative. Oggi, su uno yacht di lusso, l’utilizzo degli impianti audio/video, domotico e di rete di bordo rappresenta ormai una delle richieste principali da parte dell’Armatore e dei suoi ospiti. Guardare una partita di calcio su un grande monitor ad altissima risoluzione, ascoltare ottima musica grazie a casse che riproducono un suono fedele e puro, dare un party a bordo, gestire semplicemente luci, tende, contenuti multimediali e clima e navigare in ...