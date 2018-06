Domenica In | Cristina Parodi sull’arrivo di Mara Venier | “Le auguro che possa andare bene”

Cristina Parodi dice la sua sul ritorno di Mara Venier a Domenica In : Domenica In: Cristina Parodi commenta l’arrivo di Mara Venier Come molti sapranno molto bene, la prossima Domenica In, visti i risultati auditel non proprio esaltanti della passata edizione, verrà completamente rivoluzionata. Difatti il contenitore Domenicale di Rai Uno, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere diviso in 2 parti: la prima affidata a Mara Venier, mentre la seconda a Cristina Parodi. E proprio quest’ultima, in ...

Domenica In - Cristina Parodi commenta l’arrivo di Mara Venier : le sue parole : Domenica In, Cristina Parodi commenta l’arrivo di Mara Venier: “E’ una scelta della Rai, ma io non la discuto” Cristina Parodi e Mara Venier entrambe volti di Domenica In. Le due conduttrici si divideranno la prossima edizione nella Domenica pomeriggio di Rai1. Intervistata da “Leggo”, la signora Gori parla così della collega di ritorno in […] L'articolo Domenica In, Cristina Parodi commenta ...

Cristina Parodi : 'Domenica In non è stata un flop. Il mio futuro? Resto in Rai e non cambio giorno' : La Domenica , In, della Rai cambia faccia, cambia tutta. Dalla signora Cristina Parodi alla popolare Mara Venier, per contrastare il dominio assoluto di Barbara D'Urso. Un cambio della guardia a ...

Cristina Parodi si confessa : 'La mia Domenica In non è stata un flop. Venier al mio posto? Auguri...' : La Domenica , In, della Rai cambia faccia, cambia tutta. Dalla signora Cristina Parodi alla popolare Mara Venier, per contrastare il dominio assoluto di Barbara D'Urso. Un cambio della guardia a ...

Cristina Parodi si confessa : «La mia Domenica In non è stata un flop. Venier al mio posto? Auguri...» : La Domenica , In, della Rai cambia faccia, cambia tutta. Dalla signora Cristina Parodi alla popolare Mara Venier, per contrastare il dominio assoluto di Barbara D'Urso. Un cambio della guardia a ...

Cristina Parodi si confessa : «La mia Domenica non è stata un flop. Venier al mio posto? Auguri...» : La Domenica , In, della Rai cambia faccia, cambia tutta. Dalla signora Cristina Parodi alla popolare Mara Venier, per contrastare il dominio assoluto di Barbara D'Urso. Un cambio della guardia a ...

Mara Venier a Domenica In/ L'edizione di Cristina Parodi un flop? Teodoli non è d'accordo : Si torna a parlare di Domenica In a pochi giorni dall'annuncio ufficiale sui palinsesti Rai della prossima stagione. Angelo Teodoli dice no all'etichetta di flop delL'edizione Parodi(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 14:40:00 GMT)

Claudio Lippi al veleno : "Cristina Parodi è asettica - a Domenica In mancanza di rispetto" : Claudio Lippi senza filtri. Al termine della stagione televisiva, il conduttore milanese, 72 anni, si dice insofferente nei confronti della Rai, in cui - afferma - "regna la...

Domenica In - l'ultimatum di Cristina Parodi alla Rai : cosa ha voluto per accettare la conduzione : La prossima stagione di Domenica In ha tutto il sapore del compromesso storico. Cristina Parodi è riuscita a ottenere la conferma della conduzione, come riporta Dagospia , nonostante gli ascolti ...

Claudio Lippi demolisce Cristina Parodi e Domenica In / "Mi hanno fortemente voluto e poi..." : Domenica In, Claudio Lippi demolisce Cristina Parodi e Domenica In in un'intervista per Spy: "Un fallimento, senza contenuti. Le ho scritto un sms per dirle che..."(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 16:27:00 GMT)

CLAUDIO LIPPI DEMOLISCE CRISTINA PARODI E Domenica IN / "Io ignorato" - e ne ha anche per Flavio Insinna... : DOMENICA In, CLAUDIO LIPPI DEMOLISCE CRISTINA PARODI e DOMENICA In in un'intervista per Spy: "Un fallimento, senza contenuti. Le ho scritto un sms per dirle che..."(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 14:30:00 GMT)

Claudio Lippi demolisce Cristina Parodi e Domenica In / "Io ignorato" - adesso vuole di più? : Domenica In, Claudio Lippi demolisce Cristina Parodi e Domenica In in un'intervista per Spy: "Un fallimento, senza contenuti. Le ho scritto un sms per dirle che..."(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 13:53:00 GMT)

Claudio Lippi al vetriolo : "A Domenica IN per non fare niente. Cristina Parodi poco convincente" : Che l'edizione di Domenica IN 2017/18 sia stata in balìa di ascolti che non hanno fatto il famigerato '22% di share' che si è potuto fare alla concorrenza, è sotto l'occhio di tutti. E' stata altrettanto chiara la difficoltà con cui la carovana di Domenica IN, settimana dopo settimana è riuscita a portare a casa la puntata (la stessa Cristina Parodi lo ha ammesso all'ultima puntata). Chi è stato all'interno del cast del contenitore però, ...

Claudio Lippi demolisce Cristina Parodi e Domenica In / "Progetto fallimentare - senza contenuti e asettico" : Domenica In, Claudio Lippi demolisce Cristina Parodi e Domenica In in un'intervista per Spy: "Un fallimento, senza contenuti. Le ho scritto un sms per dirle che..."(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 22:30:00 GMT)