Disturbi del sonno | quando ti svegli nel cuore della notte

Disturbi del comportamento alimentare del bambino : Nutrirsi non è semplicemente un momento di soddisfazione di un bisogno fisiologico, ma è un’attività a cui l’individuo attribuisce molteplici significati: l’atto nutritivo diviene, dunque, una metafora della relazione d’amore oppure può diventare teatro di una protesta. Nel neonato l’alimentazione assume forti connotazioni comunicative e simboliche: la relazione madre-bambino, che si sviluppa nel momento dell’alimentazione, è centrale sia per la ...

Salute : l’Oms toglie i Disturbi di genere dall’elenco delle malattie mentali : L’ultima stesura della Classificazione internazionale delle malattie – rinnovata dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e diffusa in anteprima rispetto alla sua presentazione ufficiale alla World Health Assembly di maggio 2019 – si arricchisce di nuovi capitoli. E uno di questi era tanto atteso, perché segna ufficialmente un passaggio concettuale importante per le persone interessate: è la voce che riunisce le ...

Disturbi della tiroide : ecco differenze e sintomi dell’ipotiroidismo e dell’ipertiroidismo : La tiroide è una ghiandola presente alla base del collo responsabile di produrre fondamentali ormoni (tiroxina e triiodotironina) che influenzano molti dei processi che avvengono nel nostro organismo, dall’attività nervosa al metabolismo, dalla circolazione alla digestione: a volte tale ghiandola, ecco perché sono sempre più diffusi i Disturbi della tiroide, ed i più comuni sono l’ipotiroidismo e l’ipertiroidismo. Nel primo ...

Disturbi del sonno nei bambini : quali sono le cause? : I Disturbi del sonno, sono molto comuni negli adulti, ma non ne sono immuni i più piccoli. Ad esserne maggiormente colpiti sono proprio loro, tanto che 1 bambino su 4 al di sotto dei 5 anni di età, ne soffre. quali sono i Disturbi più comuni nei bimbi? Al primo posto c’è la parasonnie (25%), seguita da insonnia (20-30%), irregolarità del ritmo circadiano (7%), problemi respiratori del sonno (2-3%), Disturbi del movimento legati al sonno (1,2%) e ...

Salute - un bambino su quattro soffre di Disturbi del sonno : Roma, 13 giu. , askanews, L'insonnia, un vero spauracchio per grandi e piccini. Si calcola che nel mondo industrializzato il 25% dei bambini al di sotto dei 5 anni soffra di disturbi del sonno, mentre ...

Calenda e Boccia - lite su Twitter/ "Disturbi della personalità" - "Non fare il bullo" : scontro Pd sull'Ilva : Calenda e Boccia, lite social: scontro Pd sull'Ilva. "Disturbi della personalità" e "Non fare il bullo", alcuni dei botta e risposta tra l'ex ministro dello Sviluppo e il deputato dem

Ricerca : individuate le alterazioni delle connessioni cerebrali tipiche dei Disturbi dello spettro autistico : 1/7 Credits: © 2018 IIT ...

Disturbi del sonno : cause e rimedi : I Disturbi del sonno sono un problema serio e sempre più diffuso nella nostra società che hanno un’incidenza negativa sulla qualità della vita di chi non riesce a dormire in modo regolare ma anche sulle aziende per il calo di performance dei loro dipendenti. Una notte insonne può infatti causare nel giorno successivo gravi disattenzioni o incapacità di trovare e mantenere la concentrazione con le relative conseguenze nefaste sul posto di ...

Il via libera dei medici a Filippone - prima dell'omicidio-suicidio : "Non presenta Disturbi - può avere il porto d'armi" : Cinque giorni prima di uccidere la moglie Marina e la piccola Ludovica, per poi buttarsi giù dal cavalcavia "Alento" di Francavilla al Mare, Fausto Filippone era stato dichiarato "perfettamente idoneo" al porto d'armi sportivo. Il retroscena, svelato da Il Messaggero, racconta di una visita psichiatrica sostenuta il 15 maggio dal manager, nel quale i medici del centro di salute mentale di Chieti non avrebbero riscontrato alcuna ...

Rai3 - Tutta Salute : “I Disturbi della memoria” : La memoria ha la funzione di mantenere ricordi a mente, per iscritto o in altre forme. Con l’età che avanza, la memoria può però diminuire. Quali sono i disturbi che ci devono allarmare? Intanto, alcuni scienziati in Svezia stanno studiando la possibilità di cancellare i cattivi ricordi. Siamo certi che sarebbe una cosa positiva? Nella puntata di Tutta Salute in onda domani, alle 10.45 su Rai3, Michele Mirabella e Pierluigi Spada ne ...

Se l’orologio biologico è sfasato - aumenta il rischio di Disturbi dell’umore : Se il nostro orologio interno è sballato, lo sarà anche il nostro umore. È questa la conclusione a cui sono giunti i ricercatori scozzesi dell’Università di Glasgow, che nel loro studio, appena pubblicato su Lancet Psychiatry, dimostrano che nei periodi in cui il ritmo circadiano è sfasato, a causa per esempio di turni di lavoro sballati o stili di vita errati, siamo più inclini a sviluppare depressione, disturbo bipolare o altre ...

Margot Kidder è morta/ Addio alla Lois Lane del Superman di Christopher Reeve : soffriva di Disturbi psichici : Margot Kidder è morta, Addio alla Lois Lane del Superman di Christopher Reeve: soffriva di disturbi psichici. Nel 1996 le venne diagnosticato un grave disturbo bipolare. Le ultime notizie

Disturbi mentali e psichici - Pronto Soccorso in emergenza/ Ministero della Salute : "Aumento pazienti under 25" : Disturbi mentali e psichici, Pronto Soccorso in emergenza: quasi 600mila accessi, ma ricovero nel 13% dei casi. Le ultime notizie sul Rapporto 2016 pubblicato dal Ministero della Salute